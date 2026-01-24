Hà Nội

Sony bắt tay TCL làm TV, rút lui hay cao tay chiến lược?

Số hóa

Sony bắt tay TCL làm TV, rút lui hay cao tay chiến lược?

Sony ký MOU lập liên doanh TV với TCL, chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai BRAVIA.

Thiên Trang (TH)
Sony vừa ký biên bản ghi nhớ MOU với TCL để thành lập liên doanh TV, trong đó TCL nắm 51% cổ phần và Sony giữ 49%.
Liên doanh mới sẽ phụ trách từ phát triển sản phẩm, sản xuất đến phân phối và hậu mãi, trong khi thương hiệu BRAVIA vẫn tiếp tục được sử dụng.
Động thái này cho thấy mảng TV không còn là ưu tiên tăng trưởng của Sony, so với game, nội dung giải trí và cảm biến hình ảnh. (Ảnh: Genk)
Việc để TCL giữ quyền chi phối giúp Sony giảm áp lực chi phí và rủi ro chuỗi cung ứng, nhưng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Ở chiều ngược lại, TCL có cơ hội tiếp cận công nghệ xử lý hình ảnh và uy tín thương hiệu Sony để tiến sâu hơn vào phân khúc TV cao cấp.
Thương vụ cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường TV toàn cầu, nơi lợi thế ngày càng nghiêng về các hãng có quy mô sản xuất lớn.
Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chất lượng TV Sony sẽ thay đổi ngay trong ngắn hạn, khi hãng vẫn đóng góp công nghệ cốt lõi.
Liên doanh Sony - TCL vì thế được xem là bước đi chiến lược dài hạn, hơn là dấu hiệu Sony rút lui hoàn toàn khỏi thị trường TV.
Thiên Trang (TH)
