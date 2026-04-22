Tập tính kỳ lạ, gây thót tim của loài vịt có bộ lông như gấu trúc

Sở hữu bộ lông trắng – đen tương phản như tranh vẽ, vịt mào trắng không chỉ đẹp mắt mà còn là loài chim lặn giỏi, phản ánh chất lượng môi trường nước sạch.

T.B (tổng hợp)
Ảnh: Wikimedia Commons. Loài chim này phân bố chủ yếu ở các vùng phía Bắc của Eurasia, từ Scandinavia đến Siberia. Chúng thường sinh sản trong các khu rừng gần hồ và sông nước ngọt, nơi có nhiều cây cổ thụ với hốc rỗng để làm tổ. Điều thú vị là vịt mào trắng không tự xây tổ mà tận dụng các hốc cây có sẵn, đôi khi ở độ cao khá lớn so với mặt đất. Khi trứng nở, những chú vịt con phải “nhảy dù” xuống đất hoặc nước theo lời gọi của mẹ – một cảnh tượng vừa đáng yêu vừa đầy thử thách.
Ảnh: Wikimedia Commons. Về tập tính kiếm ăn, Mergellus albellus là loài săn mồi dưới nước rất giỏi. Chúng có chiếc mỏ mảnh, viền răng cưa nhỏ giúp giữ chặt con mồi trơn trượt như cá, côn trùng nước và động vật giáp xác. Khi kiếm ăn, chúng thường lặn sâu và bơi nhanh dưới nước, thể hiện kỹ năng săn mồi không thua kém nhiều loài chim lặn chuyên nghiệp khác. Chính vì vậy, chúng thường xuất hiện ở những vùng nước trong và sạch, nơi nguồn thức ăn dồi dào.
Ảnh: Wikimedia Commons. Vào mùa đông, vịt mào trắng di cư xuống phía Nam, xuất hiện ở các hồ và cửa sông tại châu Âu và châu Á ôn đới. Trong thời gian này, chúng thường tụ tập thành nhóm nhỏ, tạo nên những đàn chim nổi bật trên mặt nước tĩnh lặng. Dù không quá ồn ào, sự hiện diện của chúng luôn thu hút những người yêu chim và nhiếp ảnh gia thiên nhiên. Không chỉ đẹp mắt, vịt mào trắng còn là chỉ dấu quan trọng của môi trường nước sạch. Sự suy giảm của loài này ở một số khu vực phản ánh những thay đổi tiêu cực trong hệ sinh thái, từ ô nhiễm đến mất rừng. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường sống của chúng cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ nhiều loài sinh vật khác. Giữa thế giới tự nhiên rộng lớn, vịt mào trắng không phải là loài nổi bật nhất về kích thước hay âm thanh, nhưng chính sự tinh tế và hài hòa trong màu sắc đã khiến nó trở thành một “tác phẩm nghệ thuật sống” trên mặt nước lạnh giá.
