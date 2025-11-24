Hà Nội

Tận mục loài khủng long cổ xưa nhất từng lang thang trên Trái Đất

Giải mã

Tận mục loài khủng long cổ xưa nhất từng lang thang trên Trái Đất

Từng sinh sống ở những vùng đất cổ đại châu Âu, Plateosaurus là một trong những loài khủng long sơ khai, có cấu trúc tiến hóa đáng chú ý nhất.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những khủng long cổ nhất từng được biết đến. Plateosaurus xuất hiện từ cuối kỷ Trias, hơn 210 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những khủng long cổ nhất từng được biết đến. Plateosaurus xuất hiện từ cuối kỷ Trias, hơn 210 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn bất ngờ so với các loài động vật cùng thời. Dài tới 10 m và nặng hơn 4 tấn, Plateosaurus là một trong những động vật lớn nhất thời bấy giờ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn bất ngờ so với các loài động vật cùng thời. Dài tới 10 m và nặng hơn 4 tấn, Plateosaurus là một trong những động vật lớn nhất thời bấy giờ. Ảnh: Pinterest.
Có thể đi bằng hai chân lẫn bốn chân. Chúng linh hoạt trong di chuyển tùy thuộc vào tốc độ và hành vi kiếm ăn. Ảnh: Pinterest.
Có thể đi bằng hai chân lẫn bốn chân. Chúng linh hoạt trong di chuyển tùy thuộc vào tốc độ và hành vi kiếm ăn. Ảnh: Pinterest.
Răng thích hợp cho việc ăn thực vật cứng. Cấu trúc răng cưa giúp chúng nghiền nát lá và thân cây già. Ảnh: Pinterest.
Răng thích hợp cho việc ăn thực vật cứng. Cấu trúc răng cưa giúp chúng nghiền nát lá và thân cây già. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng tăng trưởng phụ thuộc môi trường. Chúng không lớn theo tốc độ cố định mà thay đổi tùy vào điều kiện sống. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng tăng trưởng phụ thuộc môi trường. Chúng không lớn theo tốc độ cố định mà thay đổi tùy vào điều kiện sống. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được tìm thấy rất nhiều. Hàng trăm mẫu vật Plateosaurus đã được khai quật, giúp hiểu rõ về hình thái của chúng. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được tìm thấy rất nhiều. Hàng trăm mẫu vật Plateosaurus đã được khai quật, giúp hiểu rõ về hình thái của chúng. Ảnh: Pinterest.
Từng bị hiểu sai về tư thế cơ thể. Trước đây người ta cho rằng Plateosaurus đứng thẳng, nhưng nghiên cứu mới cho thấy dáng đi của chúng nghiêng và thấp hơn. Ảnh: Pinterest.
Từng bị hiểu sai về tư thế cơ thể. Trước đây người ta cho rằng Plateosaurus đứng thẳng, nhưng nghiên cứu mới cho thấy dáng đi của chúng nghiêng và thấp hơn. Ảnh: Pinterest.
Giúp giải thích tiến hóa của khủng long sau này. Plateosaurus là mắt xích quan trọng trong sự tiến hóa của những loài khủng long sau này. Ảnh: Pinterest.
Giúp giải thích tiến hóa của khủng long sau này. Plateosaurus là mắt xích quan trọng trong sự tiến hóa của những loài khủng long sau này. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
