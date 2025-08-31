Hà Nội

Tận mục cá sấu khổng lồ được người Ai Cập cổ thờ phụng

Tận mục cá sấu khổng lồ được người Ai Cập cổ thờ phụng

Cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus) là một trong những loài bò sát cổ đại nguy hiểm nhất thế giới, gắn liền với lịch sử, văn hóa và tự nhiên châu Phi.

T.B (tổng hợp)
1. Là loài cá sấu lớn thứ hai thế giới. Cá sấu sông Nile chỉ nhỏ hơn cá sấu nước mặn, có thể dài tới 6 mét và nặng hơn 700 kg. Ảnh: Pinterest.
2. Phân bố rộng khắp châu Phi. Chúng sinh sống ở nhiều sông, hồ và đầm lầy từ Ai Cập, Ethiopia, Tanzania cho tới Nam Phi. Ảnh: Pinterest.
3. Có tập tính săn mồi tập thể. Khác với nhiều loài cá sấu khác, chúng đôi khi phối hợp theo nhóm để dồn ép và bắt con mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
4. Hàm răng cực kỳ khỏe. Lực cắn của cá sấu sông Nile thuộc hàng mạnh nhất giới động vật, đủ để nghiền nát xương của con mồi. Ảnh: Pinterest.
5. Khả năng sinh tồn ấn tượng. Chúng có thể sống nhiều tháng mà không cần ăn nhờ tốc độ trao đổi chất chậm và khả năng dự trữ năng lượng. Ảnh: Pinterest.
6. Ăn cả xác thối. Ngoài việc săn mồi sống, chúng cũng ăn xác chết trôi nổi trong sông, đóng vai trò như “kẻ dọn dẹp” tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể tấn công cả con người. Mỗi năm có hàng trăm vụ cá sấu sông Nile tấn công người ở châu Phi, khiến chúng trở thành loài nguy hiểm với cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
8. Có vai trò trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập từng thờ phụng thần Sobek, vị thần có đầu cá sấu, biểu tượng của sức mạnh và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
