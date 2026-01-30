Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Thúy Kiều FAPtv tậu xế hộp tiền tỷ nhân dịp sinh nhật tuổi 32

Cộng đồng trẻ

Hot girl Thúy Kiều FAPtv tậu xế hộp tiền tỷ nhân dịp sinh nhật tuổi 32

Thúy Kiều FAPtv vừa viết tiếp cột mốc thành công rực rỡ ở tuổi 32 với món quà sinh nhật là chiếc xế hộp tiền tỷ khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết nguyên đán 2026, nữ diễn viên Thúy Kiều - gương mặt quen thuộc của nhóm hài tỷ view FAPtv - đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chính thức nhận bàn giao chiếc xế hộp hạng sang ngay dịp sinh nhật tuổi 32. (Ảnh: IGNV)
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết nguyên đán 2026, nữ diễn viên Thúy Kiều - gương mặt quen thuộc của nhóm hài tỷ view FAPtv - đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chính thức nhận bàn giao chiếc xế hộp hạng sang ngay dịp sinh nhật tuổi 32. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, "bản sao Khởi My" đã chia sẻ bộ ảnh rạng rỡ bên chiếc xe mới tại showroom. Trong những khung hình lung linh, Thúy Kiều xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ với áo tank-top phối cùng chân váy xòe và boots cổ cao. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, "bản sao Khởi My" đã chia sẻ bộ ảnh rạng rỡ bên chiếc xe mới tại showroom. Trong những khung hình lung linh, Thúy Kiều xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ với áo tank-top phối cùng chân váy xòe và boots cổ cao. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, không gian buổi lễ nhận xe được trang trí vô cùng cầu kỳ với hàng trăm đóa hoa hồng phủ kín từ sàn nhà đến tận khoang nội thất, cùng bóng bay tông hồng pastel ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, không gian buổi lễ nhận xe được trang trí vô cùng cầu kỳ với hàng trăm đóa hoa hồng phủ kín từ sàn nhà đến tận khoang nội thất, cùng bóng bay tông hồng pastel ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Chiếc bong bóng lớn in dòng chữ: "Happy Birthday Thúy Kiều" như một lời khẳng định đây chính là món quà mà cô tự dành tặng bản thân sau những năm tháng làm việc miệt mài. (Ảnh: IGNV)
Chiếc bong bóng lớn in dòng chữ: "Happy Birthday Thúy Kiều" như một lời khẳng định đây chính là món quà mà cô tự dành tặng bản thân sau những năm tháng làm việc miệt mài. (Ảnh: IGNV)
Dựa trên những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc xe mới của Thúy Kiều thuộc dòng xe sang của Đức - Mercedes-AMG. Ước tính giá lăn bánh của dòng xe này dao động từ khoảng 3 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng tùy phiên bản, cho thấy độ "chịu chi" và khối tài sản đáng nể của nữ diễn viên sinh năm 1994. (Ảnh: IGNV)
Dựa trên những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc xe mới của Thúy Kiều thuộc dòng xe sang của Đức - Mercedes-AMG. Ước tính giá lăn bánh của dòng xe này dao động từ khoảng 3 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng tùy phiên bản, cho thấy độ "chịu chi" và khối tài sản đáng nể của nữ diễn viên sinh năm 1994. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại những bình luận chúc mừng đến nữ diễn viên: "Chúc mừng Kiều nhé", "chúc mừng chị bé", "cổ xịn, xin vía cổ". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại những bình luận chúc mừng đến nữ diễn viên: "Chúc mừng Kiều nhé", "chúc mừng chị bé", "cổ xịn, xin vía cổ". (Ảnh: IGNV)
Trước khi sở hữu chiếc Mercedes này, Thúy Kiều từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một căn hộ vào năm 2023. (Ảnh: IGNV)
Trước khi sở hữu chiếc Mercedes này, Thúy Kiều từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một căn hộ vào năm 2023. (Ảnh: IGNV)
Thúy Kiều (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thị Thúy Kiều) bắt đầu được khán giả biết đến qua chương trình Thách thức danh hài. Sau khi gia nhập FAPtv, cô nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người xem nhờ nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh và vóc dáng nhỏ nhắn "hack tuổi". (Ảnh: IGNV)
Thúy Kiều (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thị Thúy Kiều) bắt đầu được khán giả biết đến qua chương trình Thách thức danh hài. Sau khi gia nhập FAPtv, cô nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người xem nhờ nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh và vóc dáng nhỏ nhắn "hack tuổi". (Ảnh: IGNV)
Ngoài đóng phim, cô còn rất thành công trong lĩnh vực livestream bán hàng và làm đại diện cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đóng phim, cô còn rất thành công trong lĩnh vực livestream bán hàng và làm đại diện cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc du lịch ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới, mua sắm những món hàng hiệu đến từ các thương hiệu xa xỉ. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc du lịch ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới, mua sắm những món hàng hiệu đến từ các thương hiệu xa xỉ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Thúy Kiều #FAPtv #xe sang #Mercedes-AMG #sinh nhật #hot girl faptv

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT