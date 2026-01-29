Hà Nội

Bạn gái hot girl của cầu thủ Minh Phúc lên đồ dạo phố cực ngầu

Cộng đồng trẻ

Bạn gái hot girl của cầu thủ Minh Phúc lên đồ dạo phố cực ngầu

Ngắm trọn visual '10 điểm không có nhưng' và outfit dạo phố cực chất của hot girl Hoàng Lan Anh - bóng hồng bên cạnh thủ trẻ Phạm Minh Phúc.

Trầm Phương
Không chỉ được biết đến với danh xưng "nàng WAG" xinh đẹp của cầu thủ trẻ Minh Phúc, Hoàng Lan Anh còn là một trong những hot girl sở hữu gu thời trang có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi tung bộ ảnh dạo phố với phong cách cực chất, vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Khác với vẻ ngoài dịu dàng thường thấy, bộ ảnh lần này của Lan Anh mang đậm hơi hướng Streetwear. Cô nàng lựa chọn bộ set nỉ với họa tiết loang tone xám trắng trung tính. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đắt giá nhất chính là cách phối đồ "nửa kín nửa hở". Chiếc áo quây trắng bên trong giúp Lan Anh khoe trọn vòng eo "con kiến" và cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Cách diện áo khoác hờ hững giúp bộ trang phục bớt đi sự nặng nề của đồ nỉ, tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện vẻ ngoài "cực ngầu", Lan Anh đã chọn kết hợp với những phụ kiện như chiếc mũ lưỡi trai, tạo điểm nhấn màu sắc. (Ảnh: IGNV)
Chiếc vòng cổ hình thánh giá đính đá bản lớn là item không thể thiếu để khẳng định phong cách dạo phố đậm chất Hip-hop. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày cổ cao tone trắng - hồng pastel giúp cân bằng lại nét gai góc của trang phục, giữ lại chút nữ tính, ngọt ngào đặc trưng của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết, Lan Anh dễ dàng chinh phục mọi góc máy. Dù là tạo dáng bên những bức tường Graffiti đầy màu sắc hay ngồi nghỉ chân bên lề đường, thần thái của bạn gái Minh Phúc vẫn toát lên sự tự tin và cuốn hút lạ kỳ. (Ảnh: IGNV)
Hoàng Lan Anh được biết đến là một gương mặt đình đám trong cộng đồng Gen Z. Cô là một TikToker sở hữu con số ấn tượng với hơn 3,7 triệu người theo dõi. Nội dung kênh của cô chủ yếu xoay quanh những video nhảy bắt trend và làm KOC cho các nhãn hàng thời trang. (Ảnh: IGNV)
Được mệnh danh là "tắc kè hoa", cô nàng có thể cân mọi phong cách từ váy áo tiểu thư ngọt ngào đến đồ streetstyle bụi bặm, cá tính như trong bộ ảnh dạo phố mới đây. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hoàng Lan Anh #Minh Phúc #streetwear #hot girl #thời trang #dạo phố

