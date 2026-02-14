Hà Nội

Xã hội

Tài xế xe biển xanh chở cành đào che biển số bị phạt 23 triệu đồng

Tài xế ô tô biển số xanh buộc cành đào sau xe che biển số bị người dân chụp ảnh phản ánh lên Cục CSGT.

Theo Đắc Lam/ PLO

Chiều 14/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe công vụ biển xanh 80A-062.xx về hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Hình ảnh người dân chụp phản ánh tài xế xe công biển màu xanh buộc chở cành đào che biển số.

Hình ảnh người dân chụp phản ánh tài xế xe công biển màu xanh buộc chở cành đào che biển số.

Trước đó, người dân phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và mạng xã hội "Giao thông văn minh" về việc ô tô biển xanh 80A-062.xx buộc cành đào Tết làm che lấp biển số.

Đội Khai thác, xử lý vi phạm thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT) đã tổ chức xác minh. Kết quả cho thấy vào hồi 16h ngày 13/2, tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, ô tô biển số 80A-062.xx (nền xanh, chữ trắng) có hành vi gắn biển số xe bị che lấp.

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế.

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT ra thông báo số 26-0000003/TB ngày 13-2, đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định người điều khiển là anh N.T.T, lái xe thuộc đội xe của văn phòng một cơ quan Trung ương.

Ngày 14/2, lái xe N.T.T đã đến trụ sở Cục CSGT làm việc. Cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. Với lỗi này, tài xế bị phạt 23 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (trừ 6 điểm).

