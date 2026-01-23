Hà Nội

Số hóa

Trùm cuối dòng HONOR Magic8 chất lừ với thiết kế Porsche

Tại sự kiện vừa diễn ra, HONOR đã chính thức giới thiệu mẫu HONOR Magic8 RSR Porsche Design với vai trò mảnh ghép cuối cùng của series.

Tuệ Minh

Tại sự kiện vừa diễn ra, HONOR đã chính thức giới thiệu "trùm cuối" của Series Magic8. Mẫu HONOR Magic8 RSR Porsche Design là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện dòng smartphone đầu bảng, sau khi hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro đã được hãng cho ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Phiên bản RSR Porsche Design - Trùm cuối của HONOR Magic8 Series.

Tương tự các thế hệ trước, HONOR Magic8 RSR Porsche Design tiếp tục duy trì sự hợp tác giữa HONOR và đội ngũ thiết kế của Porsche để tạo ra diện mạo khác biệt. Máy sở hữu những đường nét khí động học đặc trưng của dòng siêu xe Đức, kết hợp cùng mặt lưng gốm nano có độ cứng đạt mức 8.5 trên thang Mohs.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở ngoại hình nằm ở cụm camera được thiết kế dựa trên cảm hứng từ hệ thống đèn pha ma trận trên các mẫu xe Porsche cổ điển. Dù tích hợp nhiều công nghệ, thiết bị vẫn nhẹ hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm với độ dày chỉ 8,45 mm.

Mặt trước của máy là màn hình LTPO AMOLED 6,71 inch cong bốn cạnh, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Đây là một trong những màn hình có thông số ấn tượng nhất thế giới hiện nay khi đạt độ sáng HDR tối đa lên tới 6.000 nits.

Để bảo vệ thị giác, HONOR trang bị công nghệ làm mờ PWM tần số cao 4.320Hz giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt, đồng thời bao phủ bề mặt bằng kính Giant Rhino Glass để tăng cường độ bền.

Cụm camera lấy cảm hứng từ hệ thống đèn pha ma trận trên xe Porsche cổ điển.

Về sức mạnh bên trong, HONOR trang bị cho máy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, đi kèm tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 24GB LPDDR5X và dung lượng lưu trữ 1TB. Thiết bị vận hành trên nền tảng Magic UI 10.0 xây dựng từ Android 16, tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm cá nhân hóa.

Hệ thống nhiếp ảnh cũng là điểm cộng lớn khi Magic8 RSR Porsche Design sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.6 hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Camera góc siêu rộng của máy có độ phân giải 50MP với góc nhìn 122 độ, tích hợp khả năng chụp ảnh macro. Đặc biệt, camera tele gây ấn tượng với độ phân giải 200MP, kích thước cảm biến 1/1.4 inch, hỗ trợ zoom quang 3.7x và cũng có chống rung OIS.

Đây là mẫu điện thoại đầu tiên đạt xếp hạng chống rung CIPA 6.5, đi kèm công nghệ màu sắc AiMAGE và khả năng kết nối với ống kính tele ngoài từ Nox.

HONOR bán kèm bộ camera kit với ống kính tele ấn tượng.

HONOR cũng không thỏa hiệp về thời lượng pin khi trang bị viên pin dung lượng lớn 7.200mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 120W và sạc không dây 80W. Máy hội tụ đầy đủ các công nghệ kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G và cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình. Thiết bị cũng đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi cao nhất bao gồm IP68 và IP69K.

Tại thị trường Trung Quốc, HONOR Magic8 RSR Porsche Design có hai tùy chọn màu sắc là Moonstone và Slate Gray. Mức giá khởi điểm cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong là 7.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 30,1 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất với 24GB RAM và 1TB bộ nhớ trong có giá 8.999 nhân dân tệ, khoảng 33,9 triệu đồng.

Honor Magic8 RSR Porsche Design - Công nghệ giao thoa cùng thiết kế kinh điển.
