Tác dụng của tâm lý tích cực đối với sức khỏe thể chất

Tâm lý học tích cực là gì?

Trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua những lúc căng thẳng, lo âu hoặc buồn bã. Khi đó, nhiều người chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát khỏi nỗi buồn hay giải quyết vấn đề trước mắt. Tuy nhiên, tâm lý học tích cực lại đi theo hướng khác, thay vì chỉ tập trung chữa lành vết thương tinh thần, nó khuyến khích con người tìm ra những điểm mạnh, nuôi dưỡng niềm vui, lòng biết ơn, sự lạc quan và ý nghĩa trong cuộc sống.

Nói cách khác, tâm lý học tích cực giống như bổ sung vitamin cho tinh thần giúp con người sống khỏe mạnh, hạnh phúc và cân bằng hơn. Điều đáng ngạc nhiên là, tinh thần tích cực không chỉ khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất.

Vì sao tinh thần tích cực ảnh hưởng đến cơ thể?

Cơ thể và tinh thần luôn gắn kết chặt chẽ. Khi căng thẳng, não bộ tiết ra hormone cortisol và adrenaline, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, dạ dày tiết nhiều axit và giấc ngủ bị rối loạn. Nếu kéo dài, cơ thể dễ suy yếu và mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp hay đau dạ dày.

Ngược lại, khi ta duy trì tinh thần lạc quan, não sẽ sản sinh endorphin, dopamine, serotonin – những hormone hạnh phúc giúp giảm đau, điều hòa nhịp tim, cải thiện giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật và hồi phục nhanh sau ốm đau. Điều đó có nghĩa là: sức khỏe tinh thần tốt sẽ tạo ra sức khỏe thể chất tốt, và ngược lại.

Lợi ích của tâm lý tích cực với sức khỏe thể chất

Giảm căng thẳng, bảo vệ hệ miễn dịch

Một người thường xuyên lo âu, bi quan dễ mắc các bệnh như cảm cúm, đau dạ dày, cao huyết áp. Trong khi đó, những người lạc quan có khả năng phục hồi nhanh hơn sau khi ốm và ít khi bị bệnh vặt. Nghiên cứu còn cho thấy, thái độ tích cực giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Tốt cho tim mạch

Người hay nóng giận hoặc căng thẳng thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Tinh thần thoải mái, lạc quan giúp máu lưu thông tốt hơn, nhịp tim ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là lý do nhiều bác sĩ tim mạch khuyên bệnh nhân nên giữ tinh thần vui vẻ như một phần của liệu trình điều trị.

Giúp ngủ ngon và sâu hơn

Một tâm trí đầy lo âu rất khó có giấc ngủ trọn vẹn. Ngược lại, khi sống tích cực, con người dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu và tỉnh dậy thoải mái hơn. Giấc ngủ tốt lại góp phần quan trọng trong việc hồi phục sức khỏe, tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Tăng tuổi thọ

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, những người lạc quan, yêu đời thường sống thọ hơn. Họ không chỉ ít bệnh tật mà còn có thái độ sống chủ động, biết chăm sóc bản thân và duy trì thói quen lành mạnh.

Giúp hồi phục nhanh hơn sau bệnh

Ở những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch…, sự lạc quan giúp họ kiên trì điều trị, ít bỏ cuộc, nhờ đó hiệu quả chữa bệnh cao hơn. Niềm tin “mình sẽ khỏe lại” chính là động lực tinh thần rất mạnh mẽ.

Làm thế nào để rèn luyện tâm lý tích cực?

Tâm lý tích cực không phải ai sinh ra cũng có sẵn, mà hoàn toàn có thể rèn luyện mỗi ngày. Một số cách đơn giản gồm:

Thực hành lòng biết ơn: Viết ra 3 điều khiến bạn biết ơn mỗi ngày, dù là nhỏ bé, cũng giúp bạn vui vẻ hơn.

Thiền và hít thở sâu: Giúp giảm căng thẳng, ổn định tâm trí.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp: Gặp gỡ bạn bè, chia sẻ cùng gia đình giúp tinh thần vững vàng hơn.

Hoạt động thể chất kèm niềm vui: Tập thể dục, nhảy múa, đi bộ ngoài trời vừa rèn luyện cơ thể vừa mang lại sự hứng khởi.

Nuôi dưỡng suy nghĩ lạc quan: Thay vì nghĩ “mình không làm được”, hãy thử đổi thành “mình sẽ cố gắng hết sức”.

Giúp đỡ người khác: Việc tử tế nhỏ bé cũng mang lại cảm giác ý nghĩa và niềm vui cho cả người cho và người nhận.

Có thể thấy, tâm lý học tích cực không chỉ là một khái niệm trong sách vở mà chính là chìa khóa vàng để bảo vệ sức khỏe thể chất. Một tinh thần vui vẻ, lạc quan giống như chiếc áo giáp giúp cơ thể chống lại bệnh tật, đồng thời mang đến một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và lâu dài.

Vì vậy, thay vì chỉ lo chăm sóc cơ thể bằng dinh dưỡng hay tập luyện, mỗi người cũng cần học cách chăm sóc tinh thần của mình. Bởi một tâm hồn khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc cho một cơ thể khỏe mạnh.