Suzuki Jimny và XL7 tại Việt Nam đang giảm tới 80 triệu đồng

Video: Trải nghiệm Suzuki XL7 Hybrid tại Việt Nam.

Bước sang tháng 6, Suzuki Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tăng doanh số cho hai mẫu xe Suzuki XL7 và Jimny nhằm đẩy nhanh tiến độ xả hàng tồn. Khách mua xe Suzuki XL7 Hybrid 2025 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Riêng với xe có VIN 2024 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Suzuki Việt Nam đang phối hợp với hệ thống đại lý ủy quyền triển khai ưu đãi cho mẫu xe XL7 và Jimny với giá trị quy đổi 30 đến 80 triệu đồng.

Với giá niêm yết Suzuki XL7 Hybrid dao động từ 599,9 - 607,9 triệu đồng, khách hàng tiết kiệm khoảng 30 triệu - 60 triệu đồng khi làm thủ tục lăn bánh. Mẫu xe Suzuki Jimny cũng được bán kèm chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 80 triệu đồng cho khách hàng. Ưu đãi này chỉ áp dụng đối với xe sản xuất 2024 và có hiệu lực từ 01/06 - 30/06/2025.

Nhờ ưu đãi trên, Suzuki XL7 Hybrid trở thành mẫu xe có giá hấp dẫn nhất phân khúc MPV. Cùng thời điểm, Toyota đang áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Veloz Cross và Avanza Premio, với số tiền quy đổi tương đương 56 - 64 triệu đồng. Honda hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe BR-V, tương đương 31-35 triệu đồng.

XL7 và Jimny đều là những mẫu xe chủ lực của hãng xe Suzuki tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đều không có doanh số đột phá, ngay cả khi hãng dồn lực kích cầu sau khi Ertiga bị "khai tử".

Tổng kết 4 tháng đầu năm, doanh số Suzuki XL7 đạt 769 xe, kém "người đồng hương" Mitsubishi Xpander (5.363 xe), Toyota Innova Cross (2.104 xe), Toyota Veloz Cross (1.768 xe), Kia Carnival (1.710 xe),.... Trong khi đó, mẫu xe Suzuki Jimny chỉ đạt doanh số 94 xe.

Giá xe Suzuki Jimny khởi điểm 789 triệu đồng.

Suzuki XL7 là mẫu xe có giá thành hấp dẫn nhất phân khúc nhưng không được khách hàng ưu ái do thiết kế và trang bị hạn chế. Ngược lại, Suzuki Jimny lại kén khách do giá cao. Giá xe Suzuki Jimny khởi điểm 789 triệu đồng, chưa "tương xứng" với một mẫu xe có kích thước nhỏ, trang bị tiện nghi và an toàn cơ bản.

Nhiều nguồn tin cho thấy, Suzuki Việt Nam chuẩn bị tung ra 2 mẫu xe mới là Swift và Fronx. Hiện tại, hãng xe Nhật đã úp mở thông tin ra mắt Suzuki Swift thế hệ mới trên fanpage. Riêng với Suzuki Fronx, hãng xác nhận tung ra thị trường vào cuối năm nay.