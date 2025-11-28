Sửng sốt phát hiện loài ếch 'lạ' trong rừng sâu Thanh Hóa

Trong số những loài chưa từng được ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), các nhà khoa học ghi nhận một loài ếch có thân hình kì dị.