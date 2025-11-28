Hà Nội

Sửng sốt phát hiện loài ếch 'lạ' trong rừng sâu Thanh Hóa

Giải mã

Sửng sốt phát hiện loài ếch 'lạ' trong rừng sâu Thanh Hóa

Trong số những loài chưa từng được ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), các nhà khoa học ghi nhận một loài ếch có thân hình kì dị.

Vào ngày 27/11, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả khảo sát thực địa từ 2016 - 2024, các nhà khoa học đã ghi nhận tại khu bảo tồn có hệ sinh thái vô cùng đa dạng, với hàng trăm loài loài lưỡng cư và bò sát. Ảnh: Người lao động.
Theo ông Lê Đình Phương, các nhà khoa học ghi nhận tổng cộng 103 loài, bao gồm 40 loài lưỡng cư thuộc 8 họ, 25 giống và 63 loài bò sát thuộc 14 họ, 43 giống. Trong đó, 4 loài chưa từng xuất hiện ở Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động.
Trong đó, 4 loài được ghi nhận lần đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa gồm: Ếch bầu Lĩnh Nam (Occidozyga lingnanica); nhái lùn Orlov (Vietnamophryne orlovi); ếch cây Denny (Zhangixalus dennysi) và rồng đất đuôi ngắn (Pseudocalotes brevipes. Ảnh: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
Cụ thể, ếch bầu Lĩnh Nam là loài ếch thân tròn, da mịn, phát ra âm thanh lạ. Trong khi ấy, nhái lùn Orlov có kích thước nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay và có màu sắc ngụy trang rất độc đáo. Tiếp đến, ếch cây Denny thường ẩn mình trên các tầng lá cao, sở hữu đôi mắt sáng nổi bật vào ban đêm và rồng đất có đuôi ngắn, hình dáng giống "thằn lằn cổ xưa". Ảnh: Người lao động.
Ngoài ra, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ghi thêm 30 loài lần đầu tìm thấy bao gồm: cóc mày Nam Đông, cá cóc hoa văn Pasmans, trăn đất, rắn hổ chúa, rùa đầu to, rùa núi viền… Ảnh: vietnamtourism.gov.vn.
Các loài được tìm thấy chủ yếu trong các khu rừng thứ sinh ít bị tác động, nơi còn giữ được độ ẩm, thảm lá và môi trường sống phù hợp. Ảnh: thiennhienmoitruong.vn.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986 ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân và Phú Lệ. Trong khu bảo tồn thiên nhiên này có 908 loài động vật, 1.597 loài thực vật. Ảnh: Nhân dân.
Trong số này, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là nơi cư trú của 20 loài được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam (2024), trong đó có 4 loài cực kỳ nguy cấp (CR) và 4 loài nguy cấp (EN), 13 loài trong danh lục đỏ (IUCN -2024), 9 loài trong công ước CITES (2023)... Ảnh: Nhân dân.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
