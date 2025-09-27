Hà Nội

Sửng sốt nồi súp xương 2.400 năm tuổi còn nguyên trong mộ cổ

Kho tri thức

Sửng sốt nồi súp xương 2.400 năm tuổi còn nguyên trong mộ cổ

Nồi súp xương nguyên vẹn sau 24 thế kỷ khiến giới khoa học choáng váng, mở ra manh mối mới về đời sống, dinh dưỡng và văn hóa cổ đại Trung Hoa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ gần cố đô Tây An, các nhà khảo cổ Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ. Ảnh: @Huang Jingjing.
Đó là một chiếc bình ba chân bằng đồng ước tính có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi. Ảnh: @Huang Jingjing.
Điều gây sốc là trong chiếc bình này vẫn còn chứa xương và chất lỏng đã chuyển sang màu xanh lục do quá trình oxy hóa với đồng, nhưng điều đáng kinh ngạc là chất lỏng thực sự vẫn ở dạng lỏng. Nó không hề bị khô hay bốc hơi. Ảnh: @Huang Jingjing.
Có vẻ như đây là món súp xương đã được nấu trong chiếc bình ba chân bằng đồng, sau đó được đậy kín và đặt vào trong lăng mộ. Ảnh: @Huang Jingjing.
Đây là lần đầu tiên món súp xương cổ xưa được tìm thấy trong lịch sử khảo cổ học Trung Quốc. Ảnh: @Huang Jingjing.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#súp xương #chiếc bình #chôn cất #lăng mộ #thực phẩm

