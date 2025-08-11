Hà Nội

Sức mua giảm, nhiều ôtô hạng sang giảm hàng trăm triệu đồng

Trong tháng 8/2025, các dòng xe sang của Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi, Ford và KIA... đang được giảm giá sâu đến vài trăm triệu.

Thảo Nguyễn
Video: Trên 2 tỷ có nên mua Volkswagen Viloran hay không?

Thị trường ôtô Việt Nam đang ở trong giai đoạn "chạm đáy", khi làn sóng giảm giá chưa có hồi kết lan rộng trên tất cả các phân khúc. Nhiều thương hiệu xe sang đồng loạt tung ưu đãi lớn, giảm giá hàng trăm triệu đồng cho loạt mẫu xe nhằm kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh hàng tồn kho còn nhiều, doanh số sụt giảm và tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu) đang đến gần.

1-7193.jpg

Mới đây, nhà phân phối Audi tại Việt Nam công bố chương trình ưu đãi, giảm giá với một loạt mẫu xe Audi Q3, Q5, Q7 và Audi A6. Theo đó, từ ngày 23.7, nhà phân phối xe Đức giảm giá lên tới 200 triệu đồng cho khách mua Audi Q5. Mẫu sedan Audi A6 giảm giá 160 triệu đồng. Audi Q7 giảm 130 triệu đồng. Riêng Audi Q3 có mức ưu đãi thấp nhất cũng được giảm giá 60 triệu đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng đưa ra hàng loạt ưu đãi lớn trong tháng 8/2025, tập trung vào các mẫu E-Class và GLC. Dòng sedan hạng sang E-Class được giảm tới 300 triệu đồng.

2-8171.jpg

Các mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp hơn như S450 4MATIC (VIN 2022-2023) được giảm 110 - 120 triệu đồng. Các dòng xe cỡ nhỏ và SUV như GLA, GLE cũng giảm từ 60 - 90 triệu đồng, tùy phiên bản và thời điểm sản xuất.

Không chỉ xe xăng, loạt mẫu xe điện của Mercedes cũng được ưu đãi như EQS 450+ V1, EQS 580 4MATIC, Maybach EQS 680 SUV… với gói giảm giá trực tiếp 60 triệu đồng hoặc tặng gói sạc miễn phí 2 năm tại mạng lưới EVOne.

3-8272.jpg

Về phía BMW, THACO AUTO đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá tùy theo mẫu xe. Đơn cử, mẫu BMW 3-Series hiện được giảm 128 triệu đồng, BMW 5-Series giảm 295 triệu đồng, và mẫu xe thể thao BMW Z4 giảm 175 triệu đồng. Đối với các mẫu xe tồn kho như BMW X6 (VIN 2022-2023) được giảm 72 triệu đồng, BMW X7 (VIN 2023) giảm tới 650 triệu đồng, còn mẫu X3 (VIN 2024) giảm 101 triệu đồng.

Đáng chú ý, một số phiên bản BMW X7 VIN 2023 giảm giá cao nhất lên tới 818 triệu đồng, mức giảm này tương đương giá bán của một mẫu xe phổ thông hạng C.

4-2556.jpg

Thương hiệu xe sang Volvo cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe XC60, S90 và V60 Cross Country. Mức hỗ trợ tương đương 289 triệu đồng với dòng XC60 PHEV, 232 triệu đồng với S90 và 269 triệu đồng với V60 Cross Country. Ngoài ra, các mẫu XC40 và XC90 cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Volkswagen cũng đang xả kho dòng SUV Teramont Limited (VIN 2022-2023) nhập khẩu từ Mỹ với mức giảm 300 - 350 triệu đồng. Trong khi đó, dòng xe Touareg được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi từ 269,9 đến 309,9 triệu đồng, giúp giảm giá bán xuống còn 2,429 - 2,789 tỷ đồng.

