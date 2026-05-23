Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone 14 Pro vẫn cực đáng mua dù đã 4 năm tuổi

Số hóa - Xe

iPhone 14 Pro vẫn cực đáng mua dù đã 4 năm tuổi

Dù ra mắt từ năm 2022, iPhone 14 Pro và nhiều mẫu iPhone cũ vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhờ hiệu năng mạnh, camera tốt và hỗ trợ iOS dài hạn.

Thiên Trang (TH)
Dù thị trường smartphone liên tục xuất hiện những mẫu flagship đắt đỏ mới, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng các dòng iPhone cũ của Apple vẫn là “món hời” cực kỳ đáng cân nhắc trong năm 2026 nhờ hiệu năng mạnh và thời gian hỗ trợ phần mềm dài.
Dù thị trường smartphone liên tục xuất hiện những mẫu flagship đắt đỏ mới, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng các dòng iPhone cũ của Apple vẫn là “món hời” cực kỳ đáng cân nhắc trong năm 2026 nhờ hiệu năng mạnh và thời gian hỗ trợ phần mềm dài.
Trong số đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang nổi lên như lựa chọn hấp dẫn nhất cho người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn trải nghiệm các tính năng cao cấp gần tương đương iPhone đời mới.
Trong số đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang nổi lên như lựa chọn hấp dẫn nhất cho người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn trải nghiệm các tính năng cao cấp gần tương đương iPhone đời mới.
Bộ đôi này dù đã ra mắt gần 4 năm nhưng vẫn sở hữu chip A16 Bionic mạnh mẽ, màn hình ProMotion 120Hz, Dynamic Island, camera 48MP chuẩn Pro cùng khả năng vận hành mượt mà trên iOS 26 mà không hề tỏ ra lỗi thời.
Bộ đôi này dù đã ra mắt gần 4 năm nhưng vẫn sở hữu chip A16 Bionic mạnh mẽ, màn hình ProMotion 120Hz, Dynamic Island, camera 48MP chuẩn Pro cùng khả năng vận hành mượt mà trên iOS 26 mà không hề tỏ ra lỗi thời.
Một điểm khiến iPhone cũ tiếp tục giữ giá trị nằm ở chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm rất dài của Apple, khi nhiều thiết bị vẫn được nâng cấp iOS từ 5 đến 7 năm, vượt xa phần lớn smartphone Android trên thị trường.
Một điểm khiến iPhone cũ tiếp tục giữ giá trị nằm ở chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm rất dài của Apple, khi nhiều thiết bị vẫn được nâng cấp iOS từ 5 đến 7 năm, vượt xa phần lớn smartphone Android trên thị trường.
Nếu có ngân sách cao hơn, dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũng là lựa chọn cực mạnh nhờ chip A17 Pro, hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence và khung viền titanium cao cấp.
Nếu có ngân sách cao hơn, dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũng là lựa chọn cực mạnh nhờ chip A17 Pro, hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence và khung viền titanium cao cấp.
Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus lại phù hợp với nhóm người dùng muốn tiết kiệm hơn nhưng vẫn cần camera đẹp, pin ổn định và cổng USB-C hiện đại.
Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus lại phù hợp với nhóm người dùng muốn tiết kiệm hơn nhưng vẫn cần camera đẹp, pin ổn định và cổng USB-C hiện đại.
Ngay cả dòng iPhone 16 series hiện nay cũng được xem là khoản đầu tư lâu dài khi sở hữu chip A18 mạnh mẽ, camera 48MP cùng khả năng hỗ trợ toàn diện các tính năng AI mới trên hệ sinh thái Apple.
Ngay cả dòng iPhone 16 series hiện nay cũng được xem là khoản đầu tư lâu dài khi sở hữu chip A18 mạnh mẽ, camera 48MP cùng khả năng hỗ trợ toàn diện các tính năng AI mới trên hệ sinh thái Apple.
Giới công nghệ nhận định trong bối cảnh smartphone ngày càng đắt đỏ, việc chọn mua iPhone cũ đời 2-4 năm tuổi đang trở thành xu hướng thông minh, giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhưng vẫn có trải nghiệm cao cấp trong nhiều năm tiếp theo.
Giới công nghệ nhận định trong bối cảnh smartphone ngày càng đắt đỏ, việc chọn mua iPhone cũ đời 2-4 năm tuổi đang trở thành xu hướng thông minh, giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhưng vẫn có trải nghiệm cao cấp trong nhiều năm tiếp theo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 14 Pro #smartphone cũ #hiệu năng mạnh #iOS dài hạn #Apple

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT