4 laptop pin “trâu” nhất 2026, dùng cả ngày không sạc

Từ MacBook Pro M5 đến MSI Prestige AI Plus, đây là 4 mẫu laptop sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất năm 2026 cho làm việc và giải trí.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên tính di động, thời lượng pin đang trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua laptop, và năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu máy có thể hoạt động liên tục cả ngày mà gần như không cần cắm sạc.
Đứng đầu danh sách là HP OmniBook 5 14 inch khi mẫu laptop này gây ấn tượng mạnh với thời lượng pin thực tế lên tới hơn 34 giờ theo thử nghiệm của PCMag, vượt xa mức công bố 26 giờ 30 phút từ HP, đồng thời còn sở hữu màn hình OLED, RAM 32 GB và SSD 1 TB với mức giá khoảng 21 triệu đồng.
Không chỉ có pin “khủng”, HP OmniBook 5 còn được đánh giá cao nhờ khả năng sạc nhanh từ 0 lên 50% chỉ trong 30 phút, webcam 1080p có màn che vật lý và cảm biến hồng ngoại hỗ trợ đăng nhập sinh trắc học, giúp tăng tính tiện lợi và bảo mật cho người dùng văn phòng lẫn sinh viên.
Ở phân khúc cao cấp hơn, Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition nổi bật với thiết kế xoay gập 360 độ cùng thời lượng pin gần 26 giờ trong thử nghiệm thực tế, đi kèm màn hình OLED 120 Hz, vi xử lý Intel Core Ultra 7 và hệ thống loa Dolby Atmos tích hợp trực tiếp vào bản lề độc đáo.
Dù có giá lên tới khoảng 63 triệu đồng, Lenovo Yoga 9i vẫn được xem là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng cần một thiết bị 2 trong 1 vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, đặc biệt với thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn giữ đầy đủ các cổng kết nối hiện đại như Thunderbolt 4 hay USB 4.
Trong khi đó, MacBook Pro M5 16 inch tiếp tục khẳng định vị thế của Apple ở phân khúc laptop cao cấp khi đạt gần 25 giờ sử dụng thực tế, đồng thời sở hữu hiệu năng cực mạnh nhờ CPU 18 nhân và GPU 20 nhân phục vụ tốt từ công việc văn phòng cho đến dựng hình 3D hay xử lý AI cục bộ.
MacBook Pro M5 còn ghi điểm nhờ hệ sinh thái ổn định, thời lượng pin bền bỉ và loạt cổng kết nối hữu ích như HDMI, khe thẻ SD cùng ba cổng Thunderbolt 5 USB-C, giúp máy trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho dân sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Gây bất ngờ lớn nhất là MSI Prestige 14 Flip AI Plus khi mẫu laptop 2 trong 1 này đạt hơn 42 giờ sử dụng liên tục theo PCMag, đồng thời vẫn đủ sức chơi game AAA với card đồ họa tích hợp Intel Arc B390, biến nó thành một trong những mẫu laptop pin tốt và đa năng nhất năm 2026.
