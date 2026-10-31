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[SPOTLIGHT] Trại bò Bình Hà sắp đấu giá với giá khởi điểm 283 tỷ

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[SPOTLIGHT] Trại bò Bình Hà sắp đấu giá với giá khởi điểm 283 tỷ

Tài sản trại bò Bình Hà ở Hà Tĩnh dự kiến được đấu giá vào cuối tháng 10, với giá khởi điểm hơn 283 tỷ đồng; nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Minh Quân - Hà Anh
#Công ty Bình Hà #Đấu giá tài sản #Thi hành án dân sự #Trại bò #Hà Tĩnh

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