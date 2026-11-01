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[SPOTLIGHT] TPHCM rà soát tiến độ đấu giá các khu đất năm 2026

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[SPOTLIGHT] TPHCM rà soát tiến độ đấu giá các khu đất năm 2026

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành rà soát từng khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm, bảo đảm đúng thủ tục pháp lý.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Đấu giá đất #Quản lý đất đai #Thủ tục pháp lý #Thị trường bất động sản

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