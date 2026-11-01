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[SPOTLIGHT] TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm

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[SPOTLIGHT] TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm

TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Thưởng Tết #Kích cầu tiêu dùng #Doanh nghiệp du lịch #Doanh nghiệp vận tải

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