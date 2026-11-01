Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
California Fitness & Yoga dừng hoạt động tại nhiều cơ sở từ 25/10. Hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần dịch vụ chưa sử dụng theo tư vấn của luật sư.
Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng khiến nhiều người Mỹ ngoài 30 tuổi trì hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con. Harvard Youth Poll ghi nhận nỗi lo kinh tế.
Elon Musk dự định tặng mỗi trẻ dưới 18 tuổi tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm tới, với tổng giá trị ước gần 10,5 tỷ USD; cách triển khai chưa được công bố.
Doanh nghiệp sản xuất đối mặt áp lực nguyên liệu và thiếu lao động trẻ. Tự động hóa nâng năng suất, giảm lỗi; vốn xanh hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng điều kiện.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Cơ quan Tình báo Tín hiệu Australia cảnh báo AI giúp hacker nhanh chóng tìm lỗ hổng và mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu, làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.
Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
California Fitness & Yoga dừng hoạt động tại nhiều cơ sở từ 25/10. Hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần dịch vụ chưa sử dụng theo tư vấn của luật sư.
Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng khiến nhiều người Mỹ ngoài 30 tuổi trì hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con. Harvard Youth Poll ghi nhận nỗi lo kinh tế.
Elon Musk dự định tặng mỗi trẻ dưới 18 tuổi tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm tới, với tổng giá trị ước gần 10,5 tỷ USD; cách triển khai chưa được công bố.
Doanh nghiệp sản xuất đối mặt áp lực nguyên liệu và thiếu lao động trẻ. Tự động hóa nâng năng suất, giảm lỗi; vốn xanh hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng điều kiện.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Cơ quan Tình báo Tín hiệu Australia cảnh báo AI giúp hacker nhanh chóng tìm lỗ hổng và mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu, làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.
Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.
ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 12, với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần sau khi hoàn tất công trình và thủ tục vận hành.
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