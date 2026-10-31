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[SPOTLIGHT] TP HCM công bố 12 dự án đầu tư trị giá 16,4 tỷ USD

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[SPOTLIGHT] TP HCM công bố 12 dự án đầu tư trị giá 16,4 tỷ USD

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 12 dự án với tổng vốn 16,4 tỷ USD; ba dự án đô thị và cảng biển chiếm gần 84%.

Minh Quân - Hà Anh
#TP HCM #Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 #Đầu tư dự án #Phát triển đô thị #Cảng biển

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