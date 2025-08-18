Hà Nội

Săn lùng giống chuối xanh biếc độc lạ, hương vị kem vani ngọt ngào

Săn lùng giống chuối xanh biếc độc lạ, hương vị kem vani ngọt ngào

Chuối Blue Java với màu xanh biếc hiếm thấy và hương vị tựa kem vani đang trở thành loại trái cây độc lạ khiến nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới mê mẩn.

Theo PV/ANTĐ
Có vẻ ngoài hết sức đặc biệt, cộng với mùi hương khó quên, loại chuối xanh "Java" có xuất xứ từ đảo Hawaii và một số vùng ở Australia đã gây sự hiếu kỳ nhiều đối với nhiều người.
Chuối xanh "Java" là cây lai tam bội giữa chuối hạt "Musa Acuminata" và "Musa Balbisiana". Và chúng có thể phát triển chiều cao từ 4 - 6m và lá của cây có màu xanh bạc. Sau khi trồng, loại chuối này nở hoa sau 15 - 24 tháng và có thể thu hoạch sau 115 đến 150 ngày.
Mặc dù giống chuối này sống ở vùng khí hậu nhiệt đới nhưng chúng có khả năng chịu lạnh khá tốt, miễn là chúng nhận được một lượng ánh sáng mặt trời phù hợp.
Sở dĩ nhiều người cho rằng chuối xanh "Java" có màu xanh biếc, là bởi trên bề mặt của quả chuối khi chín có một lớp bột mịn màu trắng. Lớp bột này dưới một số điều kiện ánh sáng nhất định sẽ khiến quả chuối trông giống như có màu xanh dương và phản chiếu ánh sáng tốt hơn so với phần thân và lá cây.
Theo Weird Explorer, có tới 90% hình ảnh về chuối xanh "Java" bị biến tấu và chỉnh sửa khi đăng lên website nhằm làm tăng sự đặc biệt và giá trị của giống chuối này.
Khi chuối xanh "Java" chín già vẫn sẽ ngả về màu vàng giống như mọi cây chuối thông thường.
Theo những người dân bản địa, chuối xanh "Java" có hương vị rất ngọt và ngậy, được mô tả là y hệt như kem vani.
Thực tế, đã có nhiều người mua loại chuối này về để đông đá và ăn như kem. Một cách chế biến khác là dùng máy xay sinh tố để xay chuối đã đông đá, để tạo ra kem chuối tựa như vani mà chẳng cần đến nguyên liệu thứ hai.
Trên thị trường, chuối xanh "Java" được bán với giá từ 29 - 97 USD (tương đương khoảng 700.000 - 2,3 triệu đồng) cho mỗi nải. Mức giá đắt đỏ này có thể do nhiều người vẫn hiếu kỳ trước màu sắc của chuối.
anninhthudo.vn
