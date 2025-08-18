Săn lùng giống chuối xanh biếc độc lạ, hương vị kem vani ngọt ngào

Chuối Blue Java với màu xanh biếc hiếm thấy và hương vị tựa kem vani đang trở thành loại trái cây độc lạ khiến nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới mê mẩn.
Sau 5 năm làm mẹ, ca sĩ Sara Lưu – vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh khiến khán giả bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt trang phục cắt xẻ táo bạo.
Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang. Trong các clip tập dượt nữ TikToker, netizen để lại nhiều bình luận không đồng tình.
Ngoài bất động sản, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn sở hữu xe sang và nhiều đồ hiệu đắt đỏ.
Kết thúc tháng 7/2025, Ford Ranger trở thành mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam, Honda City trở lại top 10 nhờ doanh số tăng gấp hơn ba lần tháng 6.
Đoạn đầu tiên của đường Vành đai 3 từ cao tốc Long Thành qua cầu Nhơn Trạch sang Đồng Nai và cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long sẽ thông xe ngày 19/8.
Sau 4 lần sinh nở, Joyce Phạm luôn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thậm chí được nhận xét không khác nhiều so với khi chưa kết hôn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần nhiệt tình trong công việc, tài vận nở rộ khi có thể được thưởng lớn.
Bẵng đi một thời gian, Hàn Hằng trở lại đầy ngoạn mục và điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là sự thay đổi "một trời một vực" trong phong cách của cô.
Biệt thự rộng 600m2 ở TP HCM của Lệ Quyên khiến dân tình không khỏi choáng ngợp bởi nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc.
Mới đây, hot girl có tên N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý" nhưng cô nàng này sử dụng hình ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy bất bình.
Những tay cầm đầu sư tử trong ngôi mộ La Mã cổ đại gây chấn động giới khảo cổ, tiết lộ sự thật lịch sử chưa từng được biết đến.
Kiến thợ mộc Florida được ghi nhận có khả năng cắt cụt và xử lý vết thương cho đồng loại, trở thành sinh vật hiếm hoi trên Trái Đất biết phẫu thuật.
Mới đây, nàng WAGs gợi cảm nhất Liên Quân là Trang Six trở thành tâm điểm của dư luận khi cô nàng bất ngờ đăng tải hình ảnh vô cùng nóng bỏng.
Ngô Thanh Vân chia sẻ, nhiều đêm cô thức trắng ôm bé Gạo vì sợ sữa mẹ không về kịp cho con.
Quân đội Nga đã cắt đường cao tốc nối thành phố Kostiantynivka với Druzhkovka, tạo thành vòng vây hoàn toàn với thành phố Kostiantynivka.
Chui vào nhà hàng xóm để trộm cắp thì bị phát hiện và chủ nhà quyết bắt cho bằng được, Tạ Văn Chiến đã giằng lấy chiếc chày gỗ đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà.
Hành trình giải mã hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đồ Đồng được cất giữ ở Ireland tiết lộ sự thật bất ngờ, thay đổi cách nhìn về nền văn minh cổ xưa.
Loài voi cổ đại Deinotherium gây sốc với hình dáng quái lạ, được xem là một trong những sinh vật tiền sử khổng lồ nhất lịch sử loài người từng biết.
Không chỉ giảm 40 triệu đồng, Mazda CX-5 Deluxe bản tiêu chuẩn tại Việt Nam còn được bổ sung thêm các trang bị nhằm cạnh tranh doanh số với các đối thủ.
Ở tuổi 25, tiền đạo Erling Haaland được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có bộ sưu tập xế hộp trị giá hơn 300 tỷ đồng.