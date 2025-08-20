Hà Nội

Robot hình người Trung Quốc lộ rõ khoảng cách thực tế

Số hóa

Robot hình người Trung Quốc lộ rõ khoảng cách thực tế

Dù tạo ấn tượng tại giải đấu Bắc Kinh, nhiều robot hình người Trung Quốc vẫn chật vật với những nhiệm vụ cơ bản, phơi bày khoảng cách lớn giữacôngnghệvàứngdụng.

Thiên Trang (TH)
Hơn 500 robot đã tham gia Giải Thế vận hội robot hình nhân lần đầu tại Bắc Kinh với loạt thử thách từ thể thao đến sinh hoạt đời thường. (Ảnh: South China Morning Post)
Thế nhưng nhiều robot khiến khán giả bật cười khi đi loạng choạng, ngã nhào, mất 17 phút để nhặt vài mảnh rác hay 5 phút chỉ để lấy 3 hộp thuốc.(Ảnh:Zhang Chenlin/Xinhua/IMAGO)
Điểm sáng hiếm hoi đến từ Mirai của UniX AI, hoàn thành dọn phòng trong 8 phút nhờ ứng dụng mô hình AI lớn.(Ảnh:South China Morning Post)
Giới quan sát cho rằng sự kiện phơi bày khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế ứng dụng của robot hình nhân.(Ảnh:South China Morning Post)
Trung Quốc đang đầu tư mạnh với trường đào tạo robot tại Thượng Hải, nơi hàng trăm mẫu được rèn luyện các tác vụ như rửa chén, siết ốc hay hàn điện.(Ảnh:South China Morning Post)
Các “ngôi sao” như Yuanzheng A2 và Lingxi X1 tiếp tục xuất hiện dày đặc tại triển lãm công nghệ, cho thấy quyết tâm bùng nổ lĩnh vực này.(Ảnh:Analytics Insight)
Mục tiêu được chính phủ đặt ra là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc robot hình nhân hàng đầu vào năm 2027.(Ảnh: VCG)
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo còn nhiều năm nữa công nghệ mới khắc phục được rào cản về thăng bằng, vận động học và trí tuệ nhân tạo.(Ảnh:VCG)
Thiên Trang (TH)
#robot hình người Trung Quốc #công nghệ robot #giải đấu robot Bắc Kinh #AI robot #trường đào tạo robot #ứng dụng robot

