Quỷ Cốc Tử chỉ rõ 4 dấu hiệu nhận biết kẻ đạo đức giả

Người ta thường nói rằng những kẻ đạo đức giả còn đáng sợ hơn cả những kẻ ác thực sự. Như câu nói: "Diêm Vương hung dữ, quỷ dữ khó đối phó". Chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện và tránh xa những kẻ ác. Nhưng những kẻ đạo đức giả, tuy có vẻ ngoài chân thật và tử tế, có thể đeo mặt nạ thân thiện và mỉm cười khi chúng đâm lưỡi dao tàn độc vào tim bạn, khiến bạn không thể tự vệ và dễ bị tổn thương.

Nhưng vạn vật trên đời đều có dấu vết riêng, và kẻ đạo đức giả cũng vậy. Nếu cẩn thận, bạn có thể khám phá ra những quy luật và nhận ra điểm yếu của bản chất con người. Người sáng lập Trường Ngoại giao rất thành thạo việc này, với sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người, và rất giỏi trong việc phát hiện và khai thác điểm yếu của con người, khiến chúng hoạt động vì lợi ích của mình trước khi bị phát hiện.

Quỷ Cốc Tử được gọi là "Lập luận thánh nhân" vì các thế hệ sau đã đúc kết hàng trăm cách ứng xử với thế gian. Ông cũng có một biệt tài đặc biệt, đó là nhìn vào cử chỉ và hành vi tinh tế của một người mà đoán được tính cách.

Theo quan điểm của Quỷ Cốc Tử, những kẻ đạo đức giả sở hữu bốn đặc điểm sau: cẩn thận, và đừng để bị phản bội mà không hề hay biết.

1. Giúp đỡ người khác với mục đích tìm kiếm danh vọng và lợi ích

Nếu ai đó giúp đỡ người khác với mục đích kết bạn, trở thành ân nhân của họ rồi tìm kiếm danh vọng và lợi ích từ đó, thì người đó chắc chắn là kẻ đạo đức giả. Giúp đỡ người khác là một đức tính, không phải là phương tiện để kiếm lợi, và cố tình tiếp cận người khác là hành vi đáng khinh bỉ.

Những người như vậy là những kẻ vô tình và bất trung nhất. Bạn không nên kết bạn thân thiết với họ, vì bạn không bao giờ biết khi nào họ có thể làm hại bạn vì lợi ích cá nhân. Như câu nói: "Làm việc thiện mà không mong được đền đáp, và đừng làm việc thiện mà mong được đền đáp", và "Tặng ai đó một bông hồng, hương thơm sẽ vương vấn trên tay". Những câu nói này ngụ ý rằng việc giúp đỡ người khác không nên có bất kỳ động cơ thầm kín nào.

2. Đạt được danh tiếng và uy tín

Có một loại người đạo đức giả, bề ngoài luôn làm việc thiện, nhưng trong lòng lại nghĩ cách nâng cao thanh danh trong xã hội. Đây là một loại lòng từ bi giả tạo.

Làm việc thiện là thực sự giúp đỡ người khác và đóng góp cho xã hội, nhưng nếu làm vậy để nâng cao đạo đức và danh tiếng thì người đó chắc chắn là kẻ đạo đức giả.

3. Kỳ vọng cao nhưng kỹ năng kém và không theo khuôn mẫu

Nếu ai đó tỏ ra chính trực và tự chủ, nhưng thực chất chỉ muốn tạo sự khác biệt với người khác, thì đó là kẻ đạo đức giả. Một người thực sự tự chủ dựa vào tính tự chủ và sự cảnh giác thường trực, chứ không phải vì lòng kiêu ngạo.

Những người khác thường và độc đáo không nhất thiết là đạo đức giả, nhưng những người dùng lời nói và hành động kỳ quặc để thể hiện bản thân thì không đáng để kết bạn.

4. Sự phù phiếm và khoa trương

Một người thực sự thành đạt xứng đáng được người khác khen ngợi và cổ vũ, nhưng nếu ai đó làm việc chỉ để được người khác khen ngợi và chú ý thì họ là kẻ đạo đức giả.

Những người tự phụ, ham mê sự chú ý chỉ tập trung vào việc giành được sự công nhận của người khác, thay vì thực sự theo đuổi thành tựu và sự nghiệp của bản thân. Đôi khi, sự tự tin của họ chỉ dựa trên đánh giá của người khác, và một khi sự chú ý này biến mất, nó sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Quỷ Cốc Tử: Kẻ đạo đức giả có bốn đặc điểm này. Đừng kết bạn thân thiết với họ. Như vậy là đủ để khống chế kẻ xấu.

Cho dù trong đời có gặp phải bốn loại người đạo đức giả này, chúng ta cũng tuyệt đối không nên kết thân với họ. Chúng ta phải luôn cảnh giác với người khác, vậy nên ứng xử với những người như vậy như thế nào? Quỷ Cốc Tử cũng có một bộ chiến lược ứng phó với những người như vậy.

1. Sử dụng trí tuệ của riêng bạn

Kẻ đạo đức giả là những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Họ có thể nói một đằng trước mặt bạn, nhưng lại nói một nẻo sau lưng bạn, khiến bạn khó mà đề phòng. Vì vậy, khi giao tiếp với những người như vậy, đừng quá tin tưởng họ. Hãy nhớ phải thận trọng. Với những người như vậy, đừng hoàn toàn tin vào những gì họ nói. Quan trọng hơn, hãy cố gắng nhìn thấu suy nghĩ bên trong của họ.

Dù bề ngoài có vẻ hoàn hảo đến đâu, kẻ đạo đức giả vẫn sẽ có những hành vi đáng xấu hổ sau lưng. Hãy dùng trí tuệ của mình để chú ý hơn đến những kẻ như vậy. Hãy cảnh giác và đừng để bị chúng lừa gạt.

2. Giữ khoảng cách

Trước hết, việc nhận diện một kẻ đạo đức giả không hề dễ dàng; xét cho cùng, họ rất giỏi giả vờ. Vì vậy, điều quan trọng là phải học một kỹ năng: đánh giá người khác. Bạn có thể đánh giá tính cách của một người qua lời nói, hành động, giọng điệu, thái độ và các mối quan hệ xã hội. Nếu bạn nhận thấy một kẻ đạo đức giả xung quanh mình, hãy giữ khoảng cách và tránh xa những mối quan hệ thân thiết.

3. Phản công đúng lúc

Để chống lại một kẻ đạo đức giả, hãy quan sát hắn, hiểu phương pháp của hắn, nắm bắt âm mưu của hắn, và đừng để bị lừa. Vạch trần hành vi sai trái của kẻ đạo đức giả đúng lúc, cho hắn nếm mùi thuốc độc, lấy độc trị độc. Ở nơi làm việc, bạn có thể có nguyên tắc riêng và từ chối giao du với một kẻ đạo đức giả, nhưng nếu hắn liên tục đâm sau lưng, thì việc dung túng không phải là giải pháp. Hãy áp dụng các biện pháp hiệu quả để phản công đúng lúc, và có lẽ hắn sẽ bị ngăn chặn khỏi cơn thịnh nộ của mình.

4. Loại bỏ rễ

Khi đối phó với những kẻ đạo đức giả, hoặc là không làm gì cả, hoặc nếu có làm, bạn phải làm ngay lập tức, xóa bỏ toàn bộ vấn đề. Nếu không, chúng sẽ quay lại trả thù.

Nếu bạn quyết tâm loại bỏ những kẻ đạo đức giả khỏi thế giới này, bạn phải loại bỏ ngay lập tức sự kiêu ngạo và ngạo mạn của chúng. Khi đối phó với những người như vậy, bạn phải tránh quá nhân từ, nếu không bạn sẽ tự chuốc lấy tai họa. Như câu nói "Tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình". Dù chúng ta có thể tử tế với người khác, nhưng nếu ai đó xúc phạm đến ta, ta sẽ trừng phạt họ, dù ở xa. Hãy nhớ bốn chiến lược của Quỷ Cốc Tử, và bạn sẽ không phải lo lắng về những kẻ đạo đức giả.