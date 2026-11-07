Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sáng 7/11, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Tại phiên họp, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,40%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Với 467/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng 7/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Về cơ bản các ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết thể hiện sự thống nhất, đồng tình cao, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết và trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027.

Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua được hoàn thiện, trong đó quy định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Kết luận số 18, Kết luận số 106 của Trung ương.

Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.

Phát triển mạnh các thành phần của nền kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, Chính phủ cũng chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, đảm bảo thành quả tăng trưởng được lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực năm 2027 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục có diễn biến khó lường, tạo áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong nước. Chính phủ xác định giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, trong đó tập trung:

Về chính sách tài khóa, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027, đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Về chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Tăng cường công tác phân tích, dự báo, chủ động các kịch bản điều hành giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều chỉnh phù hợp các mặt hàng giá do Nhà nước quản lý, qua đó phấn đấu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Để sớm triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng nghị quyết năm 2027 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027.