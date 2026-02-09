Hà Nội

Xe

Quên gạt chân chống xe máy, mức phạt cao nhất tới 14 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quên gạt chân chống khi xe máy đang chạy có thể bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng hoặc từ 10 - 14 triệu đồng nếu gây tai nạn.

Thảo Nguyễn
Video: Nguy hiểm khi quên gạt chân chống xe máy.

Không khó để bắt gặp những chiếc xe máy đang di chuyển mà vẫn chưa gạt chân chống xe - một chi tiết nhỏ nhiều người hay mắc phải nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ vi phạm giao thông và bị lực lượng chức năng xử lý.

Theo điểm e, khoản 3, Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện hành vi: "Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy".

2-5542.jpg
Quên gạt chân chống xe máy, mức phạt cao nhất tới 14 triệu đồng.

Chiếu theo điều khoản trên, hành vi quên không gạt chân chống xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi đang chạy chưa phải là hành vi vi phạm. Tuy nhiên nếu vô tình trong quá trình di chuyển để chân chống xe quệt xuống đường thì hoàn toàn có thể bị lực lượng chức năng xử lý.

Về quy định xử phạt, tại điểm a, khoản 9, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Trong khi điểm b, khoản 10, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10-14 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm điểm a, khoản 9, Điều 7 mà gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, theo điểm d, khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, trường hợp để chân chống xe quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn giao thông còn bị trừ 10 điểm GPLX.

Như vậy, nếu quên không gạt chân chống xe máy mà để chân chống xe quệt xuống đường khi xe đang chạy thì người điều khiển có thể bị phạt cao nhất tới 14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX. Vì vậy, trước khi xuất phát, người điều khiển cần kiểm tra kỹ và gạt chân chống để đảm bảo an toàn.

