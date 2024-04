Tên lửa siêu thanh Fattah-1 thực chiến, Iran khiến quốc tế bất ngờ

Theo video tuyên truyền do Iran công bố, một số tên lửa Fatah-1 đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công áp chế tương tự kiểu "bầy sói vây hãm", liên tiếp đánh trúng nhiều cơ sở quân sự của Israel. Ảnh minh họa. Các hình ảnh được quay trực tiếp cũng cho thấy, tên lửa siêu thanh Fattah-1 đã xuyên qua được hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel, được mệnh danh là "hàng đầu thế giới" và đánh trúng các mục tiêu trên mặt đất. Bước đột phá công nghệ này không chỉ một lần nữa làm nổi bật sức mạnh của Iran trong lĩnh vực tên lửa mà còn gây căng thẳng thêm tình hình ở Trung Đông. "Fattah-1" là loại tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung với tính năng thực sự khiến người ta kinh ngạc khi được trang bị động cơ rắn, có tầm bắn khoảng 1.400 km và tốc độ bay tối đa lên tới Mach 15, thuộc loại tên lửa siêu thanh đầu tiên trên thế giới được đưa vào thực chiến. Fattah-1 được cho là có hình dạng đầu đạn rất giống tên lửa Dongfeng-17 của Trung Quốc và Hwasong-8 của Triều Tiên đã được phóng thử nghiệm thành công. Khả năng sát thương tối đa của Fattah-1 được thể hiện ở khả năng "tăng tốc đột phá" ở giai đoạn cuối của nó. Khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, nó sẽ kích hoạt một động cơ nhỏ tích hợp bên trong, cho phép tên lửa xuyên thủng hỏa lực phòng không với tốc độ cực nhanh, do đó làm tăng đáng kể khó khăn trong việc đánh chặn của hệ thống phòng không. Hiệu ứng nhiệt được tạo ra trong quá trình bay siêu thanh cũng giúp tăng cường khả năng tàng hình của tên lửa trước radar và các thiết bị phát hiện khác. Ngay cả khi bên phòng thủ tìm thấy dấu vết của mục tiêu đang lao tới, vẫn rất khó xác định được loại hình và quỹ đạo của mục tiêu, làm giảm đáng kể thời gian và việc ra quyết định ứng phó. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, khả năng sát thương của tên lửa Fattah-1 trên khu vực mục tiêu tăng lên gấp nhiều lần. Dù chưa đưa ra thông số chi tiết nhưng phía Iran cho biết Fattah sở hữu một vòi đẩy thứ cấp có thể di chuyển được và sử dụng nhiên liệu đẩy rắn nên có khả năng cơ động cao cả trong và ngoài bầu khí quyển. Iran khẳng định tên lửa sở hữu quỹ đạo bay phức tạp theo những hướng khác nhau và ở các độ cao khác nhau để tiếp cận mục tiêu đã định nhờ công nghệ dẫn đường chính xác, giúp nó khó bị các hệ thống radar phát hiện và không thể bị vô hiệu hóa bằng bất kỳ tên lửa đánh chặn nào. Iran nêu rõ rằng những tính năng của Fattah có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất hiện nay và có thể nhắm mục tiêu các hệ thống phòng thủ hàng đầu của đối phương. Dù thế giới bên ngoài khó có thể xác minh đầy đủ kết quả cuộc tấn công mà Iran đang tuyên truyền, nhưng những hình ảnh này rõ ràng đã cho thấy hệ thống đánh chặn tên lửa chủ động hiện có của Israel đã tồn tại những chỗ yếu chết người khi đối phó với tên lửa đạn đạo siêu thanh. Tên lửa Fattah-1 có độ cao phóng tối đa hơn 500 km và sẽ lao xuống với tốc độ siêu thanh sau khi đi vào quỹ đạo trái đất. Điều này cho phép nó tránh được hỏa lực phòng thủ một cách hiệu quả, và ngay cả khi bị khóa bởi các tên lửa phòng không như "Patriot", cũng rất khó bị bắn trúng ở tốc độ này. Động thái vừa qua của Iran chắc chắn một lần nữa châm ngòi cho cuộc đối đầu quân sự ở Trung Đông và có nguy cơ khiến tình hình căng thẳng trong khu vực lan rộng hơn nữa. Ngoài các phương pháp truyền thống như trừng phạt và đe dọa quân sự, Iran dường như đã cố tình chọn cách sử dụng loại tên lửa tiên tiến để phản công và cảnh báo. Sự xuất hiện của Fattah-1 rõ ràng đã đưa khả năng tấn công hỏa lực của nước này lên một tầm cao mới.

Theo video tuyên truyền do Iran công bố, một số tên lửa Fatah-1 đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công áp chế tương tự kiểu "bầy sói vây hãm", liên tiếp đánh trúng nhiều cơ sở quân sự của Israel. Ảnh minh họa. Các hình ảnh được quay trực tiếp cũng cho thấy, tên lửa siêu thanh Fattah-1 đã xuyên qua được hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel, được mệnh danh là "hàng đầu thế giới" và đánh trúng các mục tiêu trên mặt đất. Bước đột phá công nghệ này không chỉ một lần nữa làm nổi bật sức mạnh của Iran trong lĩnh vực tên lửa mà còn gây căng thẳng thêm tình hình ở Trung Đông. "Fattah-1" là loại tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung với tính năng thực sự khiến người ta kinh ngạc khi được trang bị động cơ rắn, có tầm bắn khoảng 1.400 km và tốc độ bay tối đa lên tới Mach 15, thuộc loại tên lửa siêu thanh đầu tiên trên thế giới được đưa vào thực chiến. Fattah-1 được cho là có hình dạng đầu đạn rất giống tên lửa Dongfeng-17 của Trung Quốc và Hwasong-8 của Triều Tiên đã được phóng thử nghiệm thành công. Khả năng sát thương tối đa của Fattah-1 được thể hiện ở khả năng "tăng tốc đột phá" ở giai đoạn cuối của nó. Khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, nó sẽ kích hoạt một động cơ nhỏ tích hợp bên trong, cho phép tên lửa xuyên thủng hỏa lực phòng không với tốc độ cực nhanh, do đó làm tăng đáng kể khó khăn trong việc đánh chặn của hệ thống phòng không. Hiệu ứng nhiệt được tạo ra trong quá trình bay siêu thanh cũng giúp tăng cường khả năng tàng hình của tên lửa trước radar và các thiết bị phát hiện khác. Ngay cả khi bên phòng thủ tìm thấy dấu vết của mục tiêu đang lao tới, vẫn rất khó xác định được loại hình và quỹ đạo của mục tiêu, làm giảm đáng kể thời gian và việc ra quyết định ứng phó. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, khả năng sát thương của tên lửa Fattah-1 trên khu vực mục tiêu tăng lên gấp nhiều lần. Dù chưa đưa ra thông số chi tiết nhưng phía Iran cho biết Fattah sở hữu một vòi đẩy thứ cấp có thể di chuyển được và sử dụng nhiên liệu đẩy rắn nên có khả năng cơ động cao cả trong và ngoài bầu khí quyển. Iran khẳng định tên lửa sở hữu quỹ đạo bay phức tạp theo những hướng khác nhau và ở các độ cao khác nhau để tiếp cận mục tiêu đã định nhờ công nghệ dẫn đường chính xác, giúp nó khó bị các hệ thống radar phát hiện và không thể bị vô hiệu hóa bằng bất kỳ tên lửa đánh chặn nào. Iran nêu rõ rằng những tính năng của Fattah có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất hiện nay và có thể nhắm mục tiêu các hệ thống phòng thủ hàng đầu của đối phương. Dù thế giới bên ngoài khó có thể xác minh đầy đủ kết quả cuộc tấn công mà Iran đang tuyên truyền, nhưng những hình ảnh này rõ ràng đã cho thấy hệ thống đánh chặn tên lửa chủ động hiện có của Israel đã tồn tại những chỗ yếu chết người khi đối phó với tên lửa đạn đạo siêu thanh. Tên lửa Fattah-1 có độ cao phóng tối đa hơn 500 km và sẽ lao xuống với tốc độ siêu thanh sau khi đi vào quỹ đạo trái đất. Điều này cho phép nó tránh được hỏa lực phòng thủ một cách hiệu quả, và ngay cả khi bị khóa bởi các tên lửa phòng không như "Patriot", cũng rất khó bị bắn trúng ở tốc độ này. Động thái vừa qua của Iran chắc chắn một lần nữa châm ngòi cho cuộc đối đầu quân sự ở Trung Đông và có nguy cơ khiến tình hình căng thẳng trong khu vực lan rộng hơn nữa. Ngoài các phương pháp truyền thống như trừng phạt và đe dọa quân sự, Iran dường như đã cố tình chọn cách sử dụng loại tên lửa tiên tiến để phản công và cảnh báo. Sự xuất hiện của Fattah-1 rõ ràng đã đưa khả năng tấn công hỏa lực của nước này lên một tầm cao mới.