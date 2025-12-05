TiTi của nhóm HKT tạm ngưng ca hát để chăm sóc sức khỏe

Về hình ảnh mệt mỏi khi tham gia một sự kiện gần đây, TiTi (nhóm HKT) vừa phân trần. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ ngưng diễn để chăm sóc sức khỏe.