TiTi của nhóm HKT tạm ngưng ca hát để chăm sóc sức khỏe

Giải trí

TiTi của nhóm HKT tạm ngưng ca hát để chăm sóc sức khỏe

Về hình ảnh mệt mỏi khi tham gia một sự kiện gần đây, TiTi (nhóm HKT) vừa phân trần. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ ngưng diễn để chăm sóc sức khỏe.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB TiTi)
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ TiTi (nhóm HKT) cho biết, thời gian qua, lịch trình dày đặc khiến cơ thể anh cũng có lúc mệt.
“Tôi ăn uống thất thường, đi sớm về muộn ngủ không đủ giấc, có lúc xe đi diễn xa bị trục trặc phải nằm ngủ gật suốt nhiều tiếng đêm khuya ở ngoài đường xá”, nam ca sĩ tiết lộ.
TiTi mong khán giả thông cảm cho dáng vẻ mệt mỏi và không được hoàn thiện của anh tại sự kiện cách đây không lâu. “Đó chỉ là dấu hiệu của một người đang cố gắng hết sức với trách nhiệm của một người nghệ sĩ, chứ không phải thiếu tôn trọng ai”, nam ca sĩ nói.
TiTi sẽ ngưng diễn một thời gian để nghỉ ngơi. “Tôi sẽ chăm sóc sức khỏe tốt hơn để mỗi lần xuất hiện đều là phiên bản chỉn chu nhất của mình”, anh nói.
Trước đó, vào tháng 10/2025, trên trang cá nhân, TiTi tâm sự, có một số khán giả cho rằng anh trình diễn lỗi thời, mắc kẹt ở những năm 2000.
TiTi đăng tải clip được nhiều khán giả ủng hộ trong một buổi biểu diễn. Đồng thời, anh viết: “Đây là minh chứng ở 2025. Khi tôi đứng trên sân khấu của genZ, hãy cho tôi thay đổi tư duy của 'bạn' và thể hiện theo yêu cầu của giới trẻ yêu mến tôi”.
TiTi ra mắt cùng nhóm nhạc HKT vào năm 2005. Nam ca sĩ sinh năm 1990 rời nhóm vào năm 2018 rồi hoạt động solo.
Năm 2020, TiTi đầu tư 1 tỷ đồng thực hiện MV Lạc cảnh.
Saostar dẫn lời nam ca sĩ: “Lúc đầu, ê-kíp dự trù kinh phí thực hiện MV Lạc cảnh rơi vào khoảng 500 triệu, nhưng sau đó, rất nhiều khoản phí phát sinh thêm nên Titi đã không ngần ngại “rút hầu bao” để nâng mức kinh phí lên gấp đôi. Tất cả đều vì mong muốn có thể đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc thực sự chỉn chu và chất lượng”.
TiTi kết hôn với Tuyết Nhung vào năm 2024, hiện tại có một cậu con trai chung.
