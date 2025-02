Tại pháo đài Chasov Yar, quân đội Nga (RFAF) và quân đội Ukraine (AFU) đã giao tranh ác liệt trong 18 tháng. Khi chiến tranh tiếp tục tiếp diễn, RFAF cuối cùng đã bước vào thời điểm quan trọng, để chiếm hoàn toàn pháo đài Chasov Yar của Ukraine. Trong 17 tháng qua, RFAF đã tiến công liên tục theo kiểu “lúc khoan, lúc mạnh”, thực hiện chiến thuật “vây, lấn, tấn, diệt” xung quanh khu vực được mệnh danh là “Vùng tử thần” và dần dồn ép quân Ukraine xuống một khu vực nhỏ, có khả năng phòng thủ hạn chế. Theo thông tin chiến trường do Bộ Quốc phòng Nga công bố, gần như toàn bộ diện tích đô thị Chasov Yar đã do RFAF kiểm soát. Quân Nga liên tiếp chiếm đóng các vị trí quan trọng như phố Palkova, mỏ Stuboki, phố Deniprovska và sân vận động Pioneer…. Trước sự tấn công ác liệt của RFAF, quân Ukraine ở Chasov Yar đành phải căng mình chống đỡ và rút lui. Trước khi RFAF chiếm hoàn toàn khu vực trung tâm, họ chỉ còn dựa vào 4 tòa nhà cao tầng bê tông kiên cố, để tiếp tục kháng cự trước quân Nga. Đối với RFAF, với hỏa lực và quân số vượt trội, với chiến thuật đột phá trận địa, họ hoàn toàn có thể chiếm được trung tâm Chasov Yar; nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi một phần lợi thế về hỏa lực hạng nặng và đối mặt với nguy cơ thương vong lớn hơn. Vì vậy, chỉ huy RFAF ở Chasov Yar đã lựa chọn chiến thuật thận trọng hơn, đó là liên tục sử dụng máy bay Su-34, ném bom các tòa nhà cao tầng nơi quân Ukraine đang ẩn náu. Đồng thời sử dụng bom dẫn đường hạng nặng FAB 1.500 kg, để phá hủy những toàn nhà này. Một khi quân Ukraine phòng thủ ở Chasov Yar bị đánh bật ra khỏi những tòa nhà này, họ sẽ mất đi vị trí phòng thủ quan trọng; vì chỉ với hỏa lực nhẹ trong tay, họ sẽ không thể ngăn cản bước tiến của quân Nga. Để bảo vệ Chasov Yar, quân phòng thủ Ukraine cũng đã cố gắng hết sức, khi họ đã rút được những kinh nghiệm được bài học từ trận Avdiivka. Để ngăn chặn đặc nhiệm RFAF xâm nhập qua đường ống ngầm, quân Ukraine đã đặt mìn ở các vị trí này. Biện pháp này đã giúp ngăn chặn quân Nga thâm nhập vào khu vực lõi Chasov Yar từ đường hầm. Trong điều kiện hỏa lực của AFU kém đối phương, nên họ phải xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc, bằng cách tận dụng địa hình, địa vật, khi đào các công sự ngầm trong các tòa nhà dân cư và nối các đường hào với các tầng hầm của tòa nhà. Bằng cách này, ngay cả khi Nga ném bom trên mặt đất, quân Ukraine vẫn có thể cơ động thông qua các đường hầm, để ngăn chặn quân Nga. Sở dĩ quân phòng thủ Ukraine có thể giữ vững tuyến phòng thủ Chasov Yar trong thời gian dài như vậy, không chỉ nhờ tận dụng tối đa lợi thế về môi trường địa lý, mà còn nhờ thành tích vượt trội của lực lượng điều khiển UAV FPV. Bất cứ khi nào, RFAF điều bộ binh tiến hành tấn công vào tòa nhà nơi quân Ukraine đang ẩn náu, AFU sẽ sử dụng UAV để theo dõi và hướng dẫn quân của họ ẩn náu trong các tầng hầm, gara để tìm ra các điểm yếu của quân Nga để phản công; đồng thời UAV FPV thả đạn cối, đạn lựu vào lực lượng quân Nga tấn công. Tuy nhiên, dù AFU nhiều lần có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Chasov Yar, nhưng không thể đẩy lùi mãi. Đặc biệt khi RFAF điều các lực lượng chủ lực như Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Hạm đội Biển Bắc, lính đánh thuê Wagner, Sư đoàn dù 98…để tấn công Chasov Yar. Do vậy áp lực mà AFU phải đối mặt là rất lớn chưa từng có. Những đơn vị chủ lực RFAF rất giỏi chiến đấu trên đường phố, sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Chasov Yar. Các chuyên gia quân sự độc lập chỉ ra rằng, trận chiến quyết định ở Chasov Yar đã đến. RFAF đang tận dụng lợi thế hỏa lực của mình để tấn công vào trận địa phòng ngự của quân Ukraine. Vì RFAF không nhận được hỏa lực yểm trợ từ trên không, nên họ sẽ rất khó phản công và đối mặt trực diện với cuộc tấn công trực diện của Nga. Bất cứ khi nào RFAF tiến được một khoảng cách nhất định và gặp phải sự kháng cự ngoan cố của quân Ukraine, họ sẽ điều động máy bay chiến thuật đến hỗ trợ hỏa lực. Một lượng lớn bom dẫn đường FAB loại 500kg và 1.500kg như một trận “mưa bom”, liên tục làm giảm chiều cao của tòa nhà, cho đến khi bị san phẳng. Dưới phương thức tấn công quyết liệt của RFAF, các tuyến phòng thủ của quân phòng thủ Ukraine bắt đầu dần sụp đổ. Theo tin tức mới nhất từ hãng thông tấn TASS của Nga, Quân đoàn tình nguyện số 1, Lữ 200, Sư dù số 98 và Lữ đoàn miền Đông đã đồng thời phát động cuộc tấn công vào trung tâm Chasov Yar. AFU không thể chống lại hỏa lực mạnh mẽ của quân Nga và sụp đổ. Quân Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trung tâm thành phố. Trong quá trình tấn công các tòa nhà này, Sư đoàn dù 98 của RFAF đã thực hiện chiến thuật “làm mềm trận địa” trước khi đưa bộ binh vào chiến đấu. Họ sẽ không buông bất kỳ ngóc ngách nào mà quân Ukraine đang ẩn náu, đặc biệt là những tầng hầm dưới các tòa nhà, đã trở thành tâm điểm của họ. Chiến thuật này của quân đội Nga, đã giúp họ an toàn trước việc quân Ukraine chui ra khỏi đường hầm dưới lòng đất và nã những phát súng lạnh lùng vào lưng họ. Mặc dù chiến thuật này có thể làm chậm tốc độ tấn công của họ, nhưng nó đảm bảo an toàn trong quá trình tiến quân. (nguồn ảnh Sputnik, Rvvoenkory, Deep State, Ukrinform).

