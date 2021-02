Khẩu Glock 19 đã cách mạng hóa công nghiệp súng ngắn như thế nào?

Hiện tại, súng ngắn Glock 19 là một trong những mẫu súng ngắn phổ biến nhất trên thế giới. Cảnh sát, quân đội và các lực lượng bán quân sự ở hầu hết các lục địa đều sử dụng chúng hàng ngày. Chính vì lý do như vậy, nên thiết kế của Glock 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến triết lý của các nhà thiết kế tại các công ty cạnh tranh. Và đây là những ảnh hưởng của thiết kế khẩu súng ngắn Glock 19 trên thị trường súng ngắn cầm tay. Mặc dù ban đầu được quảng cáo là một khẩu súng ngắn "nhỏ gọn", nhưng khẩu Glock 19 đã "xoay sở" để có thể lắp được 15 viên đạn cỡ 9x19 mm (đạn súng ngắn tiêu chuẩn của khối NATO) vào một hộp tiếp đạn gọn nhẹ hơn và nhỏ hơn, so với hầu hết các khẩu súng ngắn, có cùng tính năng, nhưng "cồng kềnh" hơn rất nhiều vào thời điểm đó. Một khẩu súng ngắn nhỏ, gọn nhưng có hộp tiếp đạn chứa được nhiều đạn, nên đã thu hút được sự chú ý các lực lượng quân sự và cảnh sát mua Glock 19 vào thời điểm đó và nhanh chóng trở thành khẩu súng tiêu chuẩn, trong quân đội và cảnh sát của nhiều quốc gia. Chính sự gia tăng về nhu cầu sử dụng của súng ngắn cá nhân Glock 19, đã khiến kiểu dáng của nó trở thành mẫu súng ngắn tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Hầu hết các khẩu súng ngắn mới được phát triển về sau, đều được thiết kế để có kích thước tương tự như Glock 19, đó là nòng súng, báng súng làm ngắn hơn. Có thể nhìn thấy sự ảnh hưởng của mẫu Glock 19 trên mẫu súng ngắn nổi tiếng CZ của Séc, với phiên bản súng ngắn P-10C; đây là phiên bản “nhỏ gọn” của khẩu P-10, được phát triển theo triết lý của khẩu Glock 19. Các xu hướng tương tự, có thể thấy trong kích thước của súng ngắn Walther PPQ và PPS, cũng như APX của Beretta. Trong khi Glock 19 xuất sắc về hầu hết các khía cạnh, nhưng một điểm yếu của khẩu Glock 19 chính là ray Picatinny. Mặc dù khi mới ra đời, ray Picatinny là bản độc quyền của Glock 19, được dùng để gắn đèn pin chiến thuật và đèn laser chỉ thị mục tiêu. Mặc dù hầu hết các đèn pin đều tương thích với ray Picatinny, sẽ phù hợp với ray của khẩu Glock; nhưng do khe cắm chéo duy nhất dưới thân súng, đã làm hạn chế khi di chuyển đèn về phía trước và phía sau trên đường ray. Do đó, hầu hết các đối thủ cạnh tranh của Glock đều sử dụng đường ray ba rãnh Picatinny tiêu chuẩn, để mang lại tính linh hoạt và khả năng tương thích cao hơn so với khẩu Glock 19. Ngay cả các khung tùy chỉnh như khung kiểu "ba lô" Polymer80 cho Glock 19 (ốp cả trên nòng), cũng loại bỏ ray Picatinny nguyên thủy, để sử dụng ray ba rãnh Picatinny tiêu chuẩn Trong trường hợp này, Glock 19 có ảnh hưởng lớn hơn trong việc chỉ ra những gì không nên làm. Mặc dù đường ray Picatinny độc quyền phổ biến vào những năm 1990, nhưng ngày nay chúng đã trở thành bản quyền "quốc dân". Trong một ví dụ khác về “những việc không nên làm”, Glocks từ lâu đã nổi tiếng với thiết kế bằng nhựa, trong đó có bộ phận ngắm (gồm đầu ruồi và khe ngắm) cũng làm bằng nhựa; tuy nhiên bộ phận ngắm bằng nhựa, có độ bền dưới mức trung bình, nên rất dễ bị mòn, nếu một người mang hoặc sử dụng súng nhiều. Hiện nhà sản xuất Glock vẫn sản xuất những khẩu súng ngắn có bộ phận ngắm bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; nếu không, bộ phận ngắm vẫn bằng nhựa như cũ. Điều này cũng khiến nhiều đối thủ cạnh tranh của Glock, chỉ xuất xưởng với bộ phận ngắm bằng kim loại, như một lựa chọn duy nhất, để tăng mức chính xác cho khẩu súng. Mặc dù tất cả các xu hướng này không thể chỉ được quy cho Glock 19, nhưng có lẽ công bằng, khi quy trách nhiệm cho nó. Mẫu súng ngắn Glock 19 thực sự là "tiêu chuẩn vàng", về những gì, của một mẫu súng ngắn hiện đại nên có. Do vậy không có gì ngạc nhiên, khi hầu hết các nhà thiết kế súng ngắn trên thế giới, đều nhận thức sâu sắc những ưu điểm và khuyết điểm của khẩu Glock 19, để thiết kế ra mẫu súng ngắn của mình hoàn thiện hơn. Nguồn ảnh: Guns. Bắn thử súng ngắn Glock 19 - khẩu súng có độ giật êm ái, nhẹ nhàng và cực kỳ "hợp lý".

Hiện tại, súng ngắn Glock 19 là một trong những mẫu súng ngắn phổ biến nhất trên thế giới. Cảnh sát, quân đội và các lực lượng bán quân sự ở hầu hết các lục địa đều sử dụng chúng hàng ngày. Chính vì lý do như vậy, nên thiết kế của Glock 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến triết lý của các nhà thiết kế tại các công ty cạnh tranh. Và đây là những ảnh hưởng của thiết kế khẩu súng ngắn Glock 19 trên thị trường súng ngắn cầm tay. Mặc dù ban đầu được quảng cáo là một khẩu súng ngắn "nhỏ gọn", nhưng khẩu Glock 19 đã "xoay sở" để có thể lắp được 15 viên đạn cỡ 9x19 mm (đạn súng ngắn tiêu chuẩn của khối NATO) vào một hộp tiếp đạn gọn nhẹ hơn và nhỏ hơn, so với hầu hết các khẩu súng ngắn, có cùng tính năng, nhưng "cồng kềnh" hơn rất nhiều vào thời điểm đó. Một khẩu súng ngắn nhỏ, gọn nhưng có hộp tiếp đạn chứa được nhiều đạn, nên đã thu hút được sự chú ý các lực lượng quân sự và cảnh sát mua Glock 19 vào thời điểm đó và nhanh chóng trở thành khẩu súng tiêu chuẩn, trong quân đội và cảnh sát của nhiều quốc gia. Chính sự gia tăng về nhu cầu sử dụng của súng ngắn cá nhân Glock 19, đã khiến kiểu dáng của nó trở thành mẫu súng ngắn tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Hầu hết các khẩu súng ngắn mới được phát triển về sau, đều được thiết kế để có kích thước tương tự như Glock 19, đó là nòng súng, báng súng làm ngắn hơn. Có thể nhìn thấy sự ảnh hưởng của mẫu Glock 19 trên mẫu súng ngắn nổi tiếng CZ của Séc, với phiên bản súng ngắn P-10C; đây là phiên bản “nhỏ gọn” của khẩu P-10, được phát triển theo triết lý của khẩu Glock 19. Các xu hướng tương tự, có thể thấy trong kích thước của súng ngắn Walther PPQ và PPS, cũng như APX của Beretta. Trong khi Glock 19 xuất sắc về hầu hết các khía cạnh, nhưng một điểm yếu của khẩu Glock 19 chính là ray Picatinny. Mặc dù khi mới ra đời, ray Picatinny là bản độc quyền của Glock 19, được dùng để gắn đèn pin chiến thuật và đèn laser chỉ thị mục tiêu. Mặc dù hầu hết các đèn pin đều tương thích với ray Picatinny, sẽ phù hợp với ray của khẩu Glock; nhưng do khe cắm chéo duy nhất dưới thân súng, đã làm hạn chế khi di chuyển đèn về phía trước và phía sau trên đường ray. Do đó, hầu hết các đối thủ cạnh tranh của Glock đều sử dụng đường ray ba rãnh Picatinny tiêu chuẩn, để mang lại tính linh hoạt và khả năng tương thích cao hơn so với khẩu Glock 19. Ngay cả các khung tùy chỉnh như khung kiểu "ba lô" Polymer80 cho Glock 19 (ốp cả trên nòng), cũng loại bỏ ray Picatinny nguyên thủy, để sử dụng ray ba rãnh Picatinny tiêu chuẩn Trong trường hợp này, Glock 19 có ảnh hưởng lớn hơn trong việc chỉ ra những gì không nên làm. Mặc dù đường ray Picatinny độc quyền phổ biến vào những năm 1990, nhưng ngày nay chúng đã trở thành bản quyền "quốc dân". Trong một ví dụ khác về “những việc không nên làm”, Glocks từ lâu đã nổi tiếng với thiết kế bằng nhựa, trong đó có bộ phận ngắm (gồm đầu ruồi và khe ngắm) cũng làm bằng nhựa; tuy nhiên bộ phận ngắm bằng nhựa, có độ bền dưới mức trung bình, nên rất dễ bị mòn, nếu một người mang hoặc sử dụng súng nhiều. Hiện nhà sản xuất Glock vẫn sản xuất những khẩu súng ngắn có bộ phận ngắm bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; nếu không, bộ phận ngắm vẫn bằng nhựa như cũ. Điều này cũng khiến nhiều đối thủ cạnh tranh của Glock, chỉ xuất xưởng với bộ phận ngắm bằng kim loại, như một lựa chọn duy nhất, để tăng mức chính xác cho khẩu súng. Mặc dù tất cả các xu hướng này không thể chỉ được quy cho Glock 19, nhưng có lẽ công bằng, khi quy trách nhiệm cho nó. Mẫu súng ngắn Glock 19 thực sự là "tiêu chuẩn vàng", về những gì, của một mẫu súng ngắn hiện đại nên có. Do vậy không có gì ngạc nhiên, khi hầu hết các nhà thiết kế súng ngắn trên thế giới, đều nhận thức sâu sắc những ưu điểm và khuyết điểm của khẩu Glock 19, để thiết kế ra mẫu súng ngắn của mình hoàn thiện hơn. Nguồn ảnh: Guns. Bắn thử súng ngắn Glock 19 - khẩu súng có độ giật êm ái, nhẹ nhàng và cực kỳ "hợp lý".