Đơn vị tinh nhuệ Ukraine bị xóa sổ, phòng tuyến vỡ trận

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 của quân đội Ukraine (AFU), là đơn vị được thành lập từ khi nội chiến ở Miền Đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014. Tuy là lữ đoàn bộ binh cơ giới, nhưng khả năng tấn công của Lữ đoàn rất yếu. Mấu chốt là đơn vị không có xe tăng và cũng không có nhiều vũ khí tối tân của NATO. Vũ khí chủ yếu của Lữ đoàn 110, phần lớn được sản xuất từ những năm 1970, bao gồm xe bọc thép chở quân YPR-765 (phiên bản M113 của Mỹ), đã bị quân đội Hà Lan loại biên, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được sản xuất từ thời Liên Xô, pháo phản lực phóng loạt của Cộng hòa Séc cũng bị loại biên. Vì vậy Lữ đoàn 110 thực tế năng lực tấn công không mạnh và chuyên về phòng thủ. Đại tá Mykola Mikolayovich Chumak, chỉ huy Lữ đoàn, từng giữ chức vụ chỉ huy tiểu đoàn trong nhiều năm trong các cuộc đối đầu với lực lượng vũ trang thân Nga trên chiến tuyến Donetsk từ năm 2015 và có kinh nghiệm dày dặn trong tác chiến phòng thủ. Vì có kinh nghiệm chiến đấu phòng ngự, ông Chumack được thăng chức chỉ huy Lữ đoàn dự bị 110 mới thành lập. Các cựu binh đều là quân tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc của Kiev. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Lữ đoàn dự bị số 110, ngay lập tức chuyển sang làm nhiệm vụ chiến đấu. Lữ đoàn 110 được giao nhiệm vụ phòng ngự ở pháo đài Avdiivka và chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga trong 23 tháng. Đơn vị này được phong tặng danh hiệu Thiếu tướng Marko Bezruchiko; nhiều cá nhân được thưởng huân chương chiến công, vì có thành tích trong chiến đấu. Dù vậy AFU không thể giữ được Avdiivka, vào tháng 2/2024, quân đội Nga (RFAF) cuối cùng đã chiếm được Avadivka, và tàn quân của Lữ đoàn 110 đã rút khỏi Avdiivka, nơi họ đã kiên cường phòng ngự trong 23 tháng. Vào tháng 5/2024, Lữ đoàn được điều về bảo vệ pháo đài Velyka Novosyolka và tiếp tục hứng chịu một đòn tàn khốc tại đây. Theo trang Topwar của Nga, dẫn nguồn từ chuyên gia quân sự Yan Gagin cho biết, Lữ đoàn 110, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng chủ yếu ở cứ điểm Velikaya Novoselka, đã chịu tổn thất rất nặng nề trước sức tiến công của RFAF và trên thực tế đã bị mất sức chiến đấu hoàn toàn. Bộ Tổng tham mưu quân AFU, đã để lại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 ở Velikaya Novoselka, tuy nhiên đơn vị gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc tấn công do RFAF phát động. Hiện Lữ đoàn 110 đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu; tổn thất sơ bộ ước tính khoảng 70% quân số. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Gagin cho biết: “Lữ đoàn 110 đã rơi vào vòng vây của RFAF ở Velikaya Novoselka; tuy nhiên họ nhận lệnh không được rút lui, mặc dù họ đã yêu cầu nhiều lần. Tuy nhiên, sở chỉ huy của Lữ đoàn ở một nơi cách xa Velyka Novosyolka, nhưng vẫn ra lệnh giữ Velyka Novosyolka “bằng mọi giá”. Kết quả là phần lớn toàn bộ quân số của Lữ đoàn, ngoại trừ các đơn vị phía sau, bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chỉ huy Lữ đoàn sợ cách chức, nên không quan tâm đến điều này; khi tiếp tục chuẩn bị đưa những tân binh mới được huy động, để tiếp tục tung họ vào vòng vây tiếp theo”. Trước đó vào ngày 22/1 trên kênh Telegram, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 cho biết, họ đang thiếu nghiêm trọng lính bộ binh, mặc dù họ có đủ pháo binh và UAV. Chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết, tình hình ở Velyka Novosilka và khu vực xung quanh, khác với tình hình chiến đấu tại Avdiivka trước kia. Trước đây, khi Lữ đoàn 110 chiến đấu ở Avdiivka, mặc dù thiếu đạn pháo và chỉ mới ở giai đoạn đầu sử dụng UAV FPV, nhưng các đơn vị bộ binh vẫn đủ quân số, bù đắp cho việc thiếu hỗ trợ hỏa lực. "Bây giờ, mặc dù chúng tôi có đủ hỏa lực pháo binh và UAV, nhưng lại không có ai để chiến đấu. Hoàn toàn không có quân số trong các đơn vị bộ binh", chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết. Chỉ huy Lữ đoàn 110 cũng cho biết, các cuộc tấn công của Nga thường diễn ra theo nhóm 4-6 người, tấn công các vị trí của Ukraine từ nhiều hướng khác nhau. Các hoạt động tích cực nhất của quân Nga được ghi nhận vào lúc rạng sáng khi sương mù hoặc mưa làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho trinh sát trên không. Các đơn vị Nga sử dụng các rừng cây, để tránh các cuộc tấn công của UAV FPV. "Việc bắn trúng mục tiêu khi đang di chuyển bằng pháo rất khó; trong những trường hợp như vậy, chỉ có đạn chùm có thể giúp ích phần nào. Và cũng rất khó có thể bắn trúng mục tiêu bằng UAV FPV ở những khu vực nhiều cây cối, do đường chân trời vô tuyến và cành cây cản trở tầm bay. Hơn nữa, những người lính Nga với súng tự động, có thể bắn hạ UAV của chúng tôi”, một chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết. Theo một người lính của Lữ đoàn 110 cho biết, quân Nga thường trú ẩn trong các tòa nhà hoặc chủ yếu là trong tầng hầm khi tiếp cận các khu dân cư. Trinh sát trên không xác định vị trí của họ, sau đó là hỏa lực pháo binh; tuy nhiên, độ chính xác vẫn là một vấn đề do lỗi của con người, hao mòn hệ thống pháo binh và sự đa dạng của các nguồn đạn. “Cần khoảng mười viên đạn pháo để bắn trúng một mục tiêu; FPV chính xác hơn, nhưng chỉ có thể mang theo một đầu đạn nhỏ, không thể làm sập hầm hoặc nhà. Khi chúng nhận ra chúng ta đã nhắm mục tiêu, chúng di chuyển một trăm mét đến một tòa nhà khác và mọi thứ bắt đầu lại, đó cũng là cách chúng tiến lên. Bộ binh có thể ngăn chặn chúng, nhưng chúng ta không có”, một chỉ huy của khác của Lữ đoàn 110 cho biết. Chỉ huy Lữ đoàn 110 lưu ý rằng, nhiệm vụ ngăn chặn kẻ thù và dọn sạch quân Nga khỏi các tòa nhà trong những trận đánh như vậy, đó là nhiệm vụ của các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, đơn vị của họ có quân số quá ít, để có thể ngăn quân Nga tiến lên. Do vậy việc AFU thất thủ ở Velyka Novosyolka cũng là điều dễ hiểu. (Nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, RIA Novosti, Kyiv Post)

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 của quân đội Ukraine (AFU), là đơn vị được thành lập từ khi nội chiến ở Miền Đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014. Tuy là lữ đoàn bộ binh cơ giới, nhưng khả năng tấn công của Lữ đoàn rất yếu. Mấu chốt là đơn vị không có xe tăng và cũng không có nhiều vũ khí tối tân của NATO. Vũ khí chủ yếu của Lữ đoàn 110, phần lớn được sản xuất từ những năm 1970, bao gồm xe bọc thép chở quân YPR-765 (phiên bản M113 của Mỹ), đã bị quân đội Hà Lan loại biên, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được sản xuất từ thời Liên Xô, pháo phản lực phóng loạt của Cộng hòa Séc cũng bị loại biên. Vì vậy Lữ đoàn 110 thực tế năng lực tấn công không mạnh và chuyên về phòng thủ. Đại tá Mykola Mikolayovich Chumak, chỉ huy Lữ đoàn, từng giữ chức vụ chỉ huy tiểu đoàn trong nhiều năm trong các cuộc đối đầu với lực lượng vũ trang thân Nga trên chiến tuyến Donetsk từ năm 2015 và có kinh nghiệm dày dặn trong tác chiến phòng thủ. Vì có kinh nghiệm chiến đấu phòng ngự, ông Chumack được thăng chức chỉ huy Lữ đoàn dự bị 110 mới thành lập. Các cựu binh đều là quân tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc của Kiev. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Lữ đoàn dự bị số 110, ngay lập tức chuyển sang làm nhiệm vụ chiến đấu. Lữ đoàn 110 được giao nhiệm vụ phòng ngự ở pháo đài Avdiivka và chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga trong 23 tháng. Đơn vị này được phong tặng danh hiệu Thiếu tướng Marko Bezruchiko; nhiều cá nhân được thưởng huân chương chiến công, vì có thành tích trong chiến đấu. Dù vậy AFU không thể giữ được Avdiivka, vào tháng 2/2024, quân đội Nga (RFAF) cuối cùng đã chiếm được Avadivka, và tàn quân của Lữ đoàn 110 đã rút khỏi Avdiivka, nơi họ đã kiên cường phòng ngự trong 23 tháng. Vào tháng 5/2024, Lữ đoàn được điều về bảo vệ pháo đài Velyka Novosyolka và tiếp tục hứng chịu một đòn tàn khốc tại đây. Theo trang Topwar của Nga, dẫn nguồn từ chuyên gia quân sự Yan Gagin cho biết, Lữ đoàn 110, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng chủ yếu ở cứ điểm Velikaya Novoselka, đã chịu tổn thất rất nặng nề trước sức tiến công của RFAF và trên thực tế đã bị mất sức chiến đấu hoàn toàn. Bộ Tổng tham mưu quân AFU, đã để lại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 ở Velikaya Novoselka, tuy nhiên đơn vị gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc tấn công do RFAF phát động. Hiện Lữ đoàn 110 đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu; tổn thất sơ bộ ước tính khoảng 70% quân số. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Gagin cho biết: “Lữ đoàn 110 đã rơi vào vòng vây của RFAF ở Velikaya Novoselka; tuy nhiên họ nhận lệnh không được rút lui, mặc dù họ đã yêu cầu nhiều lần. Tuy nhiên, sở chỉ huy của Lữ đoàn ở một nơi cách xa Velyka Novosyolka, nhưng vẫn ra lệnh giữ Velyka Novosyolka “bằng mọi giá”. Kết quả là phần lớn toàn bộ quân số của Lữ đoàn, ngoại trừ các đơn vị phía sau, bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chỉ huy Lữ đoàn sợ cách chức, nên không quan tâm đến điều này; khi tiếp tục chuẩn bị đưa những tân binh mới được huy động, để tiếp tục tung họ vào vòng vây tiếp theo”. Trước đó vào ngày 22/1 trên kênh Telegram, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 cho biết, họ đang thiếu nghiêm trọng lính bộ binh, mặc dù họ có đủ pháo binh và UAV. Chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết, tình hình ở Velyka Novosilka và khu vực xung quanh, khác với tình hình chiến đấu tại Avdiivka trước kia. Trước đây, khi Lữ đoàn 110 chiến đấu ở Avdiivka, mặc dù thiếu đạn pháo và chỉ mới ở giai đoạn đầu sử dụng UAV FPV, nhưng các đơn vị bộ binh vẫn đủ quân số, bù đắp cho việc thiếu hỗ trợ hỏa lực. "Bây giờ, mặc dù chúng tôi có đủ hỏa lực pháo binh và UAV, nhưng lại không có ai để chiến đấu. Hoàn toàn không có quân số trong các đơn vị bộ binh", chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết. Chỉ huy Lữ đoàn 110 cũng cho biết, các cuộc tấn công của Nga thường diễn ra theo nhóm 4-6 người, tấn công các vị trí của Ukraine từ nhiều hướng khác nhau. Các hoạt động tích cực nhất của quân Nga được ghi nhận vào lúc rạng sáng khi sương mù hoặc mưa làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho trinh sát trên không. Các đơn vị Nga sử dụng các rừng cây, để tránh các cuộc tấn công của UAV FPV. "Việc bắn trúng mục tiêu khi đang di chuyển bằng pháo rất khó; trong những trường hợp như vậy, chỉ có đạn chùm có thể giúp ích phần nào. Và cũng rất khó có thể bắn trúng mục tiêu bằng UAV FPV ở những khu vực nhiều cây cối, do đường chân trời vô tuyến và cành cây cản trở tầm bay. Hơn nữa, những người lính Nga với súng tự động, có thể bắn hạ UAV của chúng tôi”, một chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết. Theo một người lính của Lữ đoàn 110 cho biết, quân Nga thường trú ẩn trong các tòa nhà hoặc chủ yếu là trong tầng hầm khi tiếp cận các khu dân cư. Trinh sát trên không xác định vị trí của họ, sau đó là hỏa lực pháo binh; tuy nhiên, độ chính xác vẫn là một vấn đề do lỗi của con người, hao mòn hệ thống pháo binh và sự đa dạng của các nguồn đạn. “Cần khoảng mười viên đạn pháo để bắn trúng một mục tiêu; FPV chính xác hơn, nhưng chỉ có thể mang theo một đầu đạn nhỏ, không thể làm sập hầm hoặc nhà. Khi chúng nhận ra chúng ta đã nhắm mục tiêu, chúng di chuyển một trăm mét đến một tòa nhà khác và mọi thứ bắt đầu lại, đó cũng là cách chúng tiến lên. Bộ binh có thể ngăn chặn chúng, nhưng chúng ta không có”, một chỉ huy của khác của Lữ đoàn 110 cho biết. Chỉ huy Lữ đoàn 110 lưu ý rằng, nhiệm vụ ngăn chặn kẻ thù và dọn sạch quân Nga khỏi các tòa nhà trong những trận đánh như vậy, đó là nhiệm vụ của các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, đơn vị của họ có quân số quá ít, để có thể ngăn quân Nga tiến lên. Do vậy việc AFU thất thủ ở Velyka Novosyolka cũng là điều dễ hiểu. (Nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, RIA Novosti, Kyiv Post)