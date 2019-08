Choáng với dàn xe hỗ trợ công binh siêu lạ mắt tại Army Games

Các loại xe công binh của Trung Quốc mang ra trưng bày có hình dáng cực kỳ độc đáo và chúng được trưng bày ngay tại thao trường Korla - nơi diễn ra các phần thi do Trung Quốc tổ chức trong khuôn khổ Army Games 2019 . Nguồn ảnh: Sina. Xe công binh làm cầu đường loại GQL-111 với khả năng dựng cầu vượt vật cảnh nhanh chóng, phục vụ mở đường di chuyển cho các loại phương tiện thiết giáp kể cả các phương tiện hạng nặng như xe tăng. Nguồn ảnh: Sina. Các kiểu vật cản mà GQL-111 có thể dễ dàng vượt qua được bao gồm hào chống xe tăng, các hố bom kích thước lớn, ổ voi đầm lầy,... Nguồn ảnh: Sina. Kết hợp nhiều phương tiện công binh GQL-111 lại với nhau, lực lượng công binh thậm chí có thể dựng được cầu dã chiến một cách nhanh chóng, thay thế cho các đoạn cầu bị đánh sập trước đó. Nguồn ảnh: Sina.Phương tiện rà phá bom mìn và làm đường GSL130. Đây là một trong những loại xe công binh của Trung Quốc được biết tới nhiều nhất và được quân đội nước này sử dụng rất nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí Trung Quốc còn mang cả xe công binh GSL130 ra nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hoà bình cùng với lực lượng Liên Hiệp Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Loại phương tiện này có khả năng làm đường với gầu ủi ở phía trước và cũng có kèm theo khả năng dò mìn, vật liệu nổ rất tốt. Trong trường hợp bom, mìn phát nổ phía trước của GSL130, kíp lái bên trong vẫn được bảo vệ an toàn bởi thệ thống khung gầm xe tăng mà loại thiết giáp này sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Xe cứu thương cỡ nhỏ được Trung Quốc trưng bày trong khuôn khổ Army Games 2019 dù quốc gia này không tham gia vào phần thi Lộ Trình An Toàn. Nguồn ảnh: Sina. Phần thi Lộ Trình An Toàn đã vừa kết thúc vào hôm 11/8 và phần thắng một lần nữa lại thuộc về đội chủ nhà Nga. Phía Việt Nam cũng cử đội thi tới tham gia phần thi này nhưng không giành được huy chương. Nguồn ảnh: Sina. Army Games 2019 năm nay có khá nhiều bất ngờ, trong khi Nga vẫn giữ được vị thế "tiên phong" như các năm trước đây thì đội Trung Quốc lại rất chật vật, thậm chí đã phải về nước sớm ở phần thi xe tăng - bộ môn mà Trung Quốc trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với chủ nhà Nga. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Truyền thông Nga ví Army Games là chương trình "thể thao" hấp dẫn hơn cả... Olympic

