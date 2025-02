Binh sĩ Mỹ vui mừng khi tàu chiến có internet tốc độ cao

Trong quá trình giao tranh với các mối đe dọa từ lực lượng Houthi xung quanh khu vực Biển Đỏ vào năm ngoái, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm để tăng mức độ kết nối internet trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Ảnh The War Zone Bên cạnh đó, các máy bay phản lực F-35 của Phi đội tấn công máy bay chiến đấu Thủy quân lục chiến 314, cũng đã thực hiện cập nhật tệp dữ liệu nhiệm vụ quan trọng trong thời gian ngắn kỷ lục nhờ những cải tiến về internet của tàu sân bay, một khả năng được dự kiến sẽ mở rộng trên toàn đội bay. Ảnh The War Zone Đại úy Kevin White, sĩ quan hệ thống chiến đấu của tàu sân bay Lincoln cho biết, tốc độ truyền dữ liệu trên tàu sân bay Lincoln thật sự đáng kinh ngạc với tốc độ tải xuống là 1 gigabyte mỗi giây, tốc độ tải lên là 200 megabyte, điều này giúp cho 5.000 thủy thủ trên tàu sử dụng internet một cách thoải mái. Ảnh The War Zone Các thủy thủ trên tàu sân bay được sử dụng WiFi và có thể kết nối với gia đình, đây thực sự là điều vô cùng hạnh phúc trong thời đại ngày nay. Độ tuổi trung bình của thủy thủ trên tàu Lincoln là 21 tuổi và việc sử dụng Internet trên các tàu sân bay sẽ thu hút những người trẻ vào phục vụ. Ảnh The War Zone “Thế hệ thủy thủ tiếp theo lớn lên với điện thoại di động trong tay và họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi không có nó”, Đại úy Pete Riebe nói. “Tôi không thích điều đó, nhưng đó là thực tế và nếu chúng ta muốn có những người giỏi nhất gia nhập Hải quân, chúng ta cần cung cấp cho họ băng thông trên biển”, ông nói thêm. Ảnh The War Zone Khi có internet, các thủy thủ có thể liên lạc với gia đình ở quê nhà, điều này sẽ làm giảm bớt căng thẳng cho binh sĩ khi hoạt động trên biển trong thời gian dài. Internet tốc độ cao giúp xoá nhoà khoảng cách giữa các thủy thủ với gia đình, họ có thể chia vui với người thân trong những dịp đặc biệt hoặc có thể xem các sự kiện thể thao hấp dẫn, ông White cho biết. Không những thế, một số thành viên trên tàu sân bay đã có cơ hội theo đuổi bằng tiến sĩ và thạc sĩ nhờ internet tốt hơn, trong khi những người khác có thể giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc pháp lý mà họ đã để lại ở nhà. Một sĩ quan đã có thể ủy quyền cho vợ mình từ xa khi ông vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu. Các thủy thủ trẻ coi việc kết nối internet gần như là một thứ bẩm sinh mà họ phải có. Tàu sân bay Lincoln đã có thể cung cấp các dịch vụ như Netflix cho các thủy thủ, cũng như các sự kiện thể thao và quyền truy cập vào các tiện ích cơ bản trên internet. Ngoài ra, băng thông tốt hơn cũng cho phép các thủy thủ đặt hàng từ các trang mua sắm như Amazon và những người bán hàng trực tuyến khác. Mặc dù thường mất khoảng một tháng để chuyển gói hàng đến tàu, nhưng lợi ích về mặt tinh thần là không thể phủ nhận. Trung tá Eric Dente, sĩ quan chỉ huy Phi đội tấn công điện tử 133 có mặt trên tàu Lincol cho biết: “Khả năng cung cấp kết nối Internet tốc độ cao là một sự thúc đẩy thực sự cho các thủy thủ của chúng tôi, những người sống trong thời đại mà internet được ví như nước sạch và thức ăn”. Với Internet tốc độ cao đồng nghĩa là có nhiều chương trình đào tạo trên tàu hơn, một số thủy thủ không phải đến tận trung tâm để tập huấn và các thủy thủ cũng có thể nhận được những hướng dẫn về bảo trì thiết bị từ chỉ huy trên bờ nhanh hơn.

