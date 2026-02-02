Hà Nội

'Quái thú' có cặp ngà dài 1 mét, khả năng bơi vượt trội

Hải mã (Odobenus rosmarus) là loài thú biển khổng lồ vùng Bắc Cực, gây ấn tượng mạnh bởi cặp ngà dài và lối sống bầy đàn đặc trưng.

T.B (tổng hợp)
Hải mã sở hữu cặp ngà dài, là răng nanh phát triển. Những chiếc ngà có thể dài hơn một mét, được dùng để tự vệ, leo lên băng trôi và thể hiện vị thế xã hội trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Chúng có lớp mỡ dày giúp chống chịu giá lạnh khắc nghiệt. Lớp mỡ dưới da dày tới 15 cm giúp hải mã giữ nhiệt hiệu quả và dự trữ năng lượng trong môi trường Bắc Cực băng giá. Ảnh: Pinterest.
Da hải mã dày và rất nhăn nheo. Lớp da dày, thô ráp giúp bảo vệ cơ thể khỏi băng sắc và các va chạm, đồng thời làm giảm mất nhiệt khi nằm trên băng. Ảnh: Pinterest.
Hải mã là loài sống bầy đàn rất đông. Chúng thường tụ tập thành các đàn lên tới hàng nghìn cá thể trên bãi băng hoặc bờ biển, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: wikimedia.org.
Chế độ ăn của hải mã chủ yếu là động vật đáy biển. Hải mã dùng ria mép nhạy cảm để tìm trai, sò và các loài nhuyễn thể dưới đáy biển nông, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Hải mã có tiếng kêu giao tiếp rất đa dạng. Chúng phát ra các âm thanh như gầm, huýt sáo hay lách cách dưới nước để liên lạc, đặc biệt trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bơi lội của hải mã mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Dù thân hình đồ sộ, hải mã có thể bơi xa hàng chục kilômét và lặn sâu để kiếm ăn trong làn nước lạnh. Ảnh: Pinterest.
Hải mã đang đối mặt với nhiều mối đe dọa môi trường. Biến đổi khí hậu làm tan băng biển, thu hẹp nơi sinh sống, khiến tương lai của loài hải mã trở nên bấp bênh. Ảnh: Pinterest.
#Loài vật khổng lồ Bắc Cực #Hải mã và đặc điểm nhận dạng #Chế độ sinh thái và thức ăn #Lối sống bầy đàn và giao tiếp #Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

