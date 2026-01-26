Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sinh vật kỳ lạ làm đảo lộn quan niệm truyền thống về khủng long

Giải mã

Sinh vật kỳ lạ làm đảo lộn quan niệm truyền thống về khủng long

Gigantoraptor là một trong những loài khủng long kỳ lạ nhất từng được phát hiện, thách thức nhiều quan niệm quen thuộc về khủng long ăn thịt.

T.B (tổng hợp)
Không hề nhỏ bé như tên gọi “raptor” gợi ý. Gigantoraptor có chiều cao khoảng 5 mét và nặng tới 1,4–2 tấn, lớn hơn hẳn các “raptor” nổi tiếng như Velociraptor, khiến giới khoa học ban đầu vô cùng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Không hề nhỏ bé như tên gọi “raptor” gợi ý. Gigantoraptor có chiều cao khoảng 5 mét và nặng tới 1,4–2 tấn, lớn hơn hẳn các “raptor” nổi tiếng như Velociraptor, khiến giới khoa học ban đầu vô cùng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ Oviraptorosauria nhưng kích thước khổng lồ. Dù cùng nhóm với các loài oviraptor nhỏ, Gigantoraptor đại diện cho nhánh tiến hóa khổng lồ hiếm hoi trong nhóm này, cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của khủng long chân thú. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ Oviraptorosauria nhưng kích thước khổng lồ. Dù cùng nhóm với các loài oviraptor nhỏ, Gigantoraptor đại diện cho nhánh tiến hóa khổng lồ hiếm hoi trong nhóm này, cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của khủng long chân thú. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện tại sa mạc Gobi mang tính bước ngoặt. Hóa thạch Gigantoraptor được khai quật năm 2005 ở Nội Mông, Trung Quốc, trong trầm tích kỷ Phấn Trắng muộn, mở ra hiểu biết mới về hệ sinh thái cổ đại khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện tại sa mạc Gobi mang tính bước ngoặt. Hóa thạch Gigantoraptor được khai quật năm 2005 ở Nội Mông, Trung Quốc, trong trầm tích kỷ Phấn Trắng muộn, mở ra hiểu biết mới về hệ sinh thái cổ đại khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Không phải kẻ săn mồi thuần túy. Cấu trúc mỏ không răng và hàm yếu cho thấy Gigantoraptor erlianensis có khả năng là loài ăn tạp, tiêu thụ thực vật, trứng, côn trùng hoặc động vật nhỏ thay vì săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Không phải kẻ săn mồi thuần túy. Cấu trúc mỏ không răng và hàm yếu cho thấy Gigantoraptor erlianensis có khả năng là loài ăn tạp, tiêu thụ thực vật, trứng, côn trùng hoặc động vật nhỏ thay vì săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Có thể được bao phủ bởi lông vũ. Giống nhiều loài oviraptorosaur khác, Gigantoraptor được giả định có lớp lông vũ trên cơ thể, làm mờ ranh giới truyền thống giữa khủng long và chim hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Có thể được bao phủ bởi lông vũ. Giống nhiều loài oviraptorosaur khác, Gigantoraptor được giả định có lớp lông vũ trên cơ thể, làm mờ ranh giới truyền thống giữa khủng long và chim hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ di chuyển đáng ngạc nhiên. Dù kích thước lớn, cấu trúc chân dài và nhẹ cho thấy loài này có thể di chuyển nhanh hơn nhiều loài khủng long ăn cỏ cùng thời, đủ để thoát hiểm hoặc tìm kiếm thức ăn rộng khắp. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ di chuyển đáng ngạc nhiên. Dù kích thước lớn, cấu trúc chân dài và nhẹ cho thấy loài này có thể di chuyển nhanh hơn nhiều loài khủng long ăn cỏ cùng thời, đủ để thoát hiểm hoặc tìm kiếm thức ăn rộng khắp. Ảnh: Pinterest.
Gợi ý về hành vi chăm sóc con non. Dựa trên họ hàng gần, các nhà khoa học suy đoán Gigantoraptor có thể xây tổ và bảo vệ trứng, một hành vi tiến bộ hiếm thấy ở khủng long kích thước lớn. Ảnh: Pinterest.
Gợi ý về hành vi chăm sóc con non. Dựa trên họ hàng gần, các nhà khoa học suy đoán Gigantoraptor có thể xây tổ và bảo vệ trứng, một hành vi tiến bộ hiếm thấy ở khủng long kích thước lớn. Ảnh: Pinterest.
Thách thức hình ảnh “khủng long raptor” trong văn hóa đại chúng. Sự tồn tại của Gigantoraptor cho thấy không phải mọi loài “raptor” đều nhỏ, nhanh và hung dữ, mà có thể là những sinh vật khổng lồ, thông minh và thích nghi đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Thách thức hình ảnh “khủng long raptor” trong văn hóa đại chúng. Sự tồn tại của Gigantoraptor cho thấy không phải mọi loài “raptor” đều nhỏ, nhanh và hung dữ, mà có thể là những sinh vật khổng lồ, thông minh và thích nghi đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Khám phá loài khủng long kỳ lạ #Gigantoraptor và kích thước khổng lồ #Hóa thạch tại sa mạc Gobi #Ăn tạp và hành vi chăm sóc con #Lông vũ và sự liên kết với chim #Tốc độ di chuyển và khả năng săn mồi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT