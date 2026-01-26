Sinh vật kỳ lạ làm đảo lộn quan niệm truyền thống về khủng long

Gigantoraptor là một trong những loài khủng long kỳ lạ nhất từng được phát hiện, thách thức nhiều quan niệm quen thuộc về khủng long ăn thịt.
Trong loạt ảnh mới ở Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng với phong cách, gợi cảm thần thái ngày càng cuốn hút.
Năm đầu đưa vào canh tác, cúc đỏ Thái Bình, cúc đỏ nhung Đà Lạt tại làng hoa Nghĩa Hiệp “cháy hàng” dù giá cao gấp 3 lần so với cúc vàng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/1, cát tinh hội tụ mạnh mẽ nhất tại cung Song Tử, là thời điểm vàng để bản mệnh bứt phá. Xử Nữ chú ý tiểu nhân.
Dù đang trong thời gian thai kỳ với bụng bầu vượt mặt, Thanh Huyền - bà xã Rhymastic vẫn chứng minh đẳng cấp hot mom hàng đầu khi lên đồ cực slay.
Mini Paul Smith Edition ra mắt lần đầu vào tháng 10/2025 và sẽ có mặt tại Mỹ vào hè năm nay, là 1 sự bù đắp tổn thất mà hãng xe Đức dành cho khách hàng Bắc Mỹ.
Thông qua việc phân vùng không gian hợp lý, sự nhất quán về vật liệu và nhạy cảm với khí hậu, căn biệt thự mang đến môi trường bền vững và linh hoạt.
Người đẹp Ngọc Trinh được các fan khen xinh đẹp, nền nã trong tà áo dài. Kha Ly một mình chăm cả con gái Lita và bé Julia.
Trình làng bộ ảnh đón Xuân mới trong tà áo dài truyền thống, Kiều Trinh Xíu đã đốn tim người hâm mộ bởi nhan sắc ngọt ngào và bối cảnh đậm chất hoài cổ.
Từ 27/1 đến 31/1, ba tuổi này gặt hái thành công về tài chính, đón nhận lộc trời ban, cuộc sống thăng hoa, đổi đời rõ rệt.
Di hài của bảy binh sĩ La Mã tử trận trong trận Mursa năm 260 Sau Công Nguyên được tìm thấy trong các hố ở Croatia.
Phương Ly chia sẻ hình ảnh từ 10 năm trước. Nhan sắc trong trẻo thời mới nổi tiếng với “Mặt trời của em” khẳng định visual “không phải dạng vừa đâu”.
Nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch phát hiện rung nhĩ - yếu tố gây đột quỵ - hiệu quả hơn khám định kỳ nhờ khả năng theo dõi tim liên tục.
Một bộ dụng cụ nghi lễ nguyên vẹn 3.300 năm tuổi từ nền văn minh Canaan cổ đại được phát hiện giúp hé lộ sự thật thú vị.
Theo NASA, khi đến cuối vòng đời vào khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ sụp đổ và kéo theo đó là Trái đất có thể bị hủy diệt hoàn toàn.
Kymco vừa chính thức ra mắt Dink G150 2026, đây là dòng xe tay ga địa hình phân khúc 150cc, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ Honda ADV 160.
Làng game Việt rộn ràng chúc phúc khi hot girl Lyly Sury bất ngờ tung những hình ảnh trong lễ dạm ngõ, chính thức 'chốt đơn' cùng TikToker Soanh Trần.
Với mức giá 785 triệu đồng, chiếc Hyundai Tucson 2.0 đời 2023 này sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu C-SUV đời mới ở phân khúc thấp hơn tại Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu chứa 149 triệu tài khoản Gmail, Facebook, ngân hàng bị lộ trên mạng, chuyên gia cảnh báo người dùng cần đổi mật khẩu và bật 2FA ngay.
Toyota đã ra mắt mẫu SUV chạy điện đầu tiên cho thị trường Ấn Độ mang tên Urban Cruiser Ebella 2026. Đây là một phần trong kế hoạch điện hóa dài hạn của hãng.
Một tấm bia mộ khắc hình hiệp sĩ Thời Trung Cổ đã được tìm thấy ở Ba Lan, và các chuyên gia tin rằng, nó có niên đại ít nhất từ thế kỷ 14.