Phú Thọ xử phạt 2 cơ sở kinh doanh dược vi phạm

Hai cơ sở dược vi phạm bị phạt tổng số tiền là 4 triệu đồng, buộc khắc phục tồn tại và cam kết thực hiện đúng các quy định về kinh doanh dược phẩm.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra y tế liên ngành, thời gian qua, Công an xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám đa khoa,…trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở, hành nghề dược, khám chữa bệnh trên địa bàn Phú Thọ.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm y tế khu vực Lương Sơn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 06 cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh, chẩn đoán hình ảnh trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung toàn diện vào các điều kiện pháp lý, chứng chỉ hành nghề, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá công khai và các quy chuẩn về bảo quản thuốc, khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Kết quả kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở hành nghề dược, khám chữa bệnh đã có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có 02 cơ sở kinh doanh dược vi phạm. Dựa trên hồ sơ vi phạm, Công an xã Lương Sơn đã tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh dược, tổng số tiền là 4.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại và cam kết thực hiện đúng các quy định về kinh doanh dược phẩm.

Theo Cơ quan Công an, hiện nay, các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh,… xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn. Bên cạnh những đơn vị chấp hành tốt quy định, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm như kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, bán thuốc không theo đơn, niêm yết giá chưa đầy đủ, điều kiện bảo quản dược phẩm không đảm bảo hoặc hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Do đó, việc tổ chức kiểm tra thường xuyên được xác định là yêu cầu cấp thiết để giữ vững trật tự an toàn xã hội và an toàn sức khỏe cộng đồng.