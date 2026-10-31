Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm 2% giá bán lẻ điện

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đang chỉ đạo EVN tiết kiệm tối đa chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện đến 31/3/2027.

Ngày 31/10, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội ở hội trường Quốc hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao đổi và làm rõ thêm ba vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân sách mà đại biểu quan tâm. Về kiểm soát lạm phát, ông nói rằng Chính phủ cố gắng để đạt mục tiêu 4,5% trước nhiều sức ép từ xung đột, biến động địa chính trị từ bên ngoài. Trong đó, giảm giá điện được xem là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2%. Việc giảm giá dự kiến thực hiện từ nay cho đến hết 31/3/2027.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 27/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN tính toán để giảm giá bán lẻ điện bình quân từ 1/11 đến 31/3/2027.

Phó thủ tướng nói rằng việc giảm giá điện cùng với đưa thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng về 0% sẽ giúp nhà điều hành có dư địa 0,07% để kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội đã giao.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức hơn 2.204 đồng/kWh, chưa gồm VAT, được áp dụng từ ngày 10/5/2025. Đây là mức giá được xác định dựa trên tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận bình quân tính cho mỗi kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ.

Mức giá này là cơ sở xây dựng biểu giá bán lẻ điện cụ thể cho các nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Với điện sinh hoạt, giá bán hiện được tính theo 6 bậc lũy tiến, từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh với lượng điện vượt 400 kWh mỗi tháng, chưa gồm VAT.

Theo quy định hiện hành, giá bán lẻ điện bình quân được xem xét điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần, dựa trên biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện và các yếu tố liên quan. Lần gần nhất, giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh vào tháng 5/2025.

Theo Phó thủ tướng, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Trong 2 tháng cuối năm, khoảng 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng từ 7% về 0%.

Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có chủ động tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Nhờ đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, Phó thủ tướng cho biết quý IV cần tăng trưởng 12,5% để đạt mục tiêu cả năm. "Chính phủ xác định đây là một thách thức rất lớn, nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi", ông nói và giải thích nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc, cũng như dư địa còn khá lớn.

Chính phủ hiện nay tập trung bám sát kịch bản để chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, đặc biệt là vốn và thị trường cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất kinh doanh.

Phó thủ tướng cho biết đến 29/10, giải ngân vốn đầu tư công đã khả quan hơn khi đạt hơn 720.000 tỷ đồng, tương ứng trên 75% kế hoạch. Ông nói rằng nhà điều hành cũng đang dồn lực để giải ngân được 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Qua đó, nguồn vốn này có thể đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng của quý IV và 1,7% cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2026.