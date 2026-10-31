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Chính trị

Đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%

Đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%; kéo dài chính sách hỗ trợ thuế đối với dầu diesel.

Thiên Tuấn

Sáng 31/10, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Tham gia góp ý, đại biểu Quốc hội Nguyễn Cao Sơn (Đoàn Phú Thọ) cho biết, thực tế, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí và thị trường sức mua yếu, không có nguồn tiền để triển khai các dự án sản xuất.

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Đại biểu Quốc hội Nguyễn Cao Sơn. Ảnh: Quốc hội.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi.

Cùng với đó là mở rộng quy mô đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người thuê nhà, mua nhà ở xã hội. Giảm phí bảo lãnh dự thầu, phí thực hiện hợp đồng và phí trả nợ trước hạn khi nghĩa vụ bảo lãnh giảm theo xác nhận của các bên thì giải tỏa ký quỹ tương ứng, hoàn thành hướng dẫn trong quý I năm 2027.

Đại biểu đề cập đến thực tế: Giá vật liệu, giá nhân công, nhiên liệu tăng đột biến, trong khi nhiều công trình trọng điểm triển khai cùng một lúc. "Điều này khiến các nhà thầu càng làm càng lỗ", đại biểu nêu.

Từ đó, ông đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây lắp đầu tư công ký trước ngày 1/7/2026 theo hướng chia sẻ rủi ro giữa ngân sách và nhà thầu để tiếp tục hoàn thiện công trình.

Đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình với chủ trương giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% theo phương án đang xem xét và kéo dài hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với dầu diesel, đồng bộ thời gian hỗ trợ với xăng, tạo nguồn lực phục hồi sản xuất, vận tải và thi công.

Để giảm giá điện bền vững, theo đại biểu, cần giảm chi phí đầu tư và vận hành; ưu tiên vốn cho các đường dây truyền tải, trạm biến áp theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để giải tỏa công suất; có cơ chế vay vốn ưu đãi cho các thiết bị nhập khẩu như thiết bị điện gió, điện mặt trời, thủy điện.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí nguồn vốn cho ngành điện giai đoạn 2026-2030 để đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp tại các khu vực nghẽn, yếu, khu vực cuối nguồn, vùng lõm của tỉnh, nhằm bảo đảm chất lượng điện phục vụ sản xuất và đời sống.

#giá xăng #giá dầu #vật liệu #kinh tế #quốc hội #hỗ trợ thuế

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