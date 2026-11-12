Trao giải Báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII

Lễ trao giải diễn ra trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao MTTQ các tỉnh, thành phố, các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí cả nước đã tích cực tham gia hưởng ứng, gửi tác phẩm tham dự; chúc mừng 90 tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh

Theo bà Hà Thị Nga, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển với những khát vọng lớn lao đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - coi đây là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước. Với vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền nội dung các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề ra thông qua các bài viết, tuyến bài có chiều sâu để phản ánh, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong cuộc sống hằng ngày, những mô hình hay ở cơ sở, những cá nhân tiêu biểu trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đồng thời, báo chí phải phản ánh được nhịp sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lan tỏa thông điệp về sự hòa hợp, bao dung, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn, là cơ sở để MTTQ giám sát, phản biện xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, báo chí cần sát cánh cùng Mặt trận trong việc đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện nay, báo chí cần phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, kết nối sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả không gian thực cũng như không gian số.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Minh Đức /TTXVN

Đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN

Tại buổi lễ, 4 giải A đã được vinh danh. Đó là: loạt 3 bài "Chuyện người gieo mầm tiếng Việt" của tác giả Phạm Thị Thuận, đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam; loạt 5 bài "Sức mạnh từ mái nhà chung" của nhóm tác giả: Trịnh Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Nga, Đinh Tấn Thành, Đặng Thị Hạnh, Ngô Quang Hùng, đăng trên Báo điện tử Đại đoàn kết; tác phẩm "Gọi tên những vì sao đất nước" của nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Quyền, Trần Đức Hưng, Hà Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; tọa đàm "Chung một cội nguồn" của nhóm tác giả: Đỗ Thành Tuyên, Chu Thị Phương Thảo, Nguyễn Thu Giang, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thị Điểm, Trần Văn Toản, Dương Thùy Linh, phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Cùng đó, Ban tổ chức đã trao 15 giải B, 29 giải C, 42 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có 3 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, hai giải B được trao cho: loạt 4 bài "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới" của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng, Cao Thị Thùy Giang, đăng trên Báo điện tử VietnamPlus và tác phẩm "Lễ hội vật cầu nước Làng Vân - Bản sắc độc đáo vùng Kinh Bắc" của tác giả Nguyễn Khánh Hòa, ban biên tập Ảnh. Một giải C được trao cho loạt 3 bài "'Dân vận khéo 1 + 10' - Cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ" của nhóm tác giả: Mạnh Khánh, Thế Duyệt, Lê Vũ Hà, đăng trên Báo điện tử Vietnamplus.

Theo nhận định của Ban giám khảo, sau 16 mùa Giải được tổ chức, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng, chất lượng với 2.767 tác phẩm tham dự. Các tác phẩm không chỉ phong phú về nội dung, còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; nhiều tuyến bài đã tập trung khai thác về hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mùa giải "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII khép lại hành trình của một giải báo chí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Thực hiện Quy định số 217 ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về "công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản", Công văn số 1332 ngày 3/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2027, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia. Dù không còn là một giải báo chí độc lập, song đề tài về "sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" mở ra không gian sáng tạo để những người làm báo cả nước với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, ngọn lửa đam mê tiếp tục sát cánh cùng MTTQ các cấp. Mỗi tác phẩm báo chí sẽ là một cầu nối vững chắc, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền móng vững chắc để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc./.