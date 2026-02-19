Phim 'Thỏ ơi!' của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ

Đến 12h trưa ngày 19/2, phim Tết 'Thỏ ơi!' của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ ở ngày thứ 3 ra rạp. Phim 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang đứng vị trí thứ 2.

Thỏ ơi! hiện vẫn đang chiếm thế thượng phong ở phòng vé và ngày càng bỏ xa các phim Tết đối thủ gồm Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 12h ngày 19/2, tức là sau 2 ngày rưỡi chính thức công chiếu, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng với lượng vé bán ra và số suất chiếu áp đảo so với 3 đối thủ.

Trước đó, Trấn Thành thông báo Thỏ ơi! lần lượt là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé và tiếp đến là đạt kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại trong chưa đầy 24 giờ với 50 tỷ đồng. Tốc độ bán vé của Thỏ ơi! hiện đã vượt xa các phim Tết trước đó của Trấn Thành.

Có thể nói Trấn Thành vẫn đang chứng tỏ mình là bảo chứng phòng vé cho các phim Tết và dần tạo thói quen cho khán giả "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành".

Các diễn viên phim ''Thỏ ơi!''.

Giữ vững vị trí thứ 2 phòng vé là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với 33 tỷ đồng, tính đến 12h ngày 19/2.

Các thứ hạng tiếp theo vẫn không thay đổi.Báu vật trời cho đứng vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu 17 tỷ đồng. Trong khi đó, dù có sự ủng hộ của hàng loạt diễn viên đình đám của phim giờ vàng nhưng Mùi phở vẫn đang đứng cuối về doanh thu so với dàn phim Tết với 13 tỷ đồng.

Nhìn vào doanh thu hiện tại có thể thấy dường như cuộc đua phim Tết chỉ là cuộc đối đầu giữa Trấn Thành và Trường Giang. Tuy nhiên Nhà ba tôi một phòng rất khó có thể "lật đổ" vị thế của Thỏ ơi! trong những ngày tới.

Trailer phim "Thỏ ơi!":