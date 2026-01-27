Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Phát minh loài nấm giàu protein có vị giống hệt thịt

Trung Quốc đã phát triển thành công một loại nấm biến đổi gen giàu protein, có vị và kết cấu giống thịt khiến nền công nghiệp thực phẩm thế giới rung chuyển.

Tuệ Minh

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển thành công một loại nấm biến đổi gen giàu protein, có vị và kết cấu giống thịt, nhưng sử dụng ít hơn 70% diện tích đất so với chăn nuôi truyền thống. Loại nấm này được kỳ vọng định hình tương lai của thực phẩm bền vững.

Kết cấu bên trong loại nấm mới được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen.
Kết cấu bên trong loại nấm mới được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Giang Nam (Vô Tích, Trung Quốc) công bố phát hiện vào ngày 19/11, sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR để cải thiện Fusarium venenatum — một nguồn mycoprotein phổ biến.

Chủng nấm mới, đặt tên FCPD, được thiết kế không cần bổ sung DNA ngoại lai, có thành tế bào mỏng hơn, dễ tiêu hóa hơn và hiệu quả sản xuất cao hơn nhiều so với chủng ban đầu.

Kết quả phân tích cho thấy sự gia tăng 32,9% chỉ số axit amin thiết yếu (EAAI) thông qua việc cắt bỏ có mục tiêu các con đường trao đổi chất cạnh tranh và điều chỉnh quá trình trao đổi chất hoặc sinh tổng hợp axit amin. FCPD đạt được mức giảm 44,3% lượng chất nền tiêu thụ trong khi cải thiện tỷ lệ sản xuất protein thực vật lên 88,4% so với các chủng nấm hoang dã.

ga1-lrg.jpg
Bảng so sánh quá trình sinh trưởng và thành phần dinh dưỡng vượt trội của loại nấm mới do nhóm tác giả cung cấp.

Theo Giáo sư Tiểu Lục, tác giả chính nghiên cứu, “Chúng tôi đã tạo ra một loại nấm không chỉ giàu dinh dưỡng hơn mà còn thân thiện với môi trường hơn thông qua điều chỉnh gen.”

Dự kiến dân số toàn cầu đạt 9,8 tỷ người vào năm 2050, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các phương pháp sản xuất thực phẩm bền vững. Ngành chăn nuôi hiện đóng góp khoảng 14% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, đồng thời tiêu tốn diện tích đất và lượng nước lớn, những nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm.

Trong bối cảnh này, protein vi sinh vật từ nấm men và nấm trở thành lựa chọn thay thế bền vững, đặc biệt Fusarium venenatum nổi tiếng với hương vị và kết cấu tự nhiên giống thịt, đã được phê duyệt sử dụng tại Anh, Trung Quốc và Mỹ.

Trước đây, thành tế bào dày của nấm Fusarium gây khó khăn trong tiêu hóa, đồng thời việc sản xuất cần nhiều nguồn lực. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng CRISPR để xóa hai gen quan trọng: gen tổng hợp chitin giúp làm mỏng thành tế bào, và gen pyruvate decarboxylase tối ưu hóa trao đổi chất, nhờ đó protein dễ hấp thụ và cần ít chất dinh dưỡng hơn.

Các thử nghiệm cho thấy FCPD cần ít hơn 44% đường để sản xuất cùng lượng protein, đồng thời đạt hiệu quả nhanh hơn 88% so với chủng gốc. Theo Xiaohui Wu, đồng tác giả nghiên cứu, “Nhiều người cho rằng mycoprotein bền vững, nhưng ít ai xem xét toàn bộ vòng đời sản xuất. FCPD giảm lượng khí thải nhà kính tới 60%, bất kể được sản xuất ở Phần Lan hay Trung Quốc.”

Việc nuôi nấm FCPD thay thế thịt gà tại Trung Quốc tiết kiệm đến 70% diện tích đất và giảm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngọt lên đến 78%. Liu nhận định, thực phẩm chỉnh sửa gen có thể “đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng mà không gây thiệt hại môi trường như phương pháp canh tác truyền thống.”

Nếu được áp dụng rộng rãi, loại nấm giàu protein này có thể trở thành một giải pháp thực phẩm bền vững, góp phần thúc đẩy an ninh lương thực và giảm tác động môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Em bé đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi bệnh hiếm bằng cách chỉnh sửa gen.
SCMP
Link bài gốc Copy link
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3335590/chinas-lab-fungus-produces-low-cost-meat-protein-replace-chicken-farms?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article
#xuất khẩu #phát minh #thịt #nông sản #thực phẩm #trung quốc

Bài liên quan

Số hóa

Nấm hương thay chip silicon, mở ra kỷ nguyên máy tính sinh học

Các nhà khoa học Mỹ biến nấm hương thành linh kiện điện tử hoạt động như chip nhớ, hứa hẹn điện toán xanh, rẻ và thân thiện môi trường.

nam-1.png
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS One cho thấy nấm hương và nấm mỡ có thể được sử dụng như linh kiện điện tử thay thế chip silicon.
nam-2.png
Nhóm khoa học tại Đại học Bang Ohio đã biến nấm thành memristor (viết tắt của memory resistor - điện trở bộ nhớ) hữu cơ, linh kiện có khả năng ghi nhớ tín hiệu điện ngay cả khi mất nguồn.
Xem chi tiết

Số hóa

Máy tính "sống" dùng chip nấm hương gây sửng sốt

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio đã chế tạo máy tính sử dụng nấm, mở ra tiềm năng thay thế bền vững cho các chất bán dẫn truyền thống.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio có thể đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực khi tạo ra những máy tính sống được vận hành bằng nấm.

Những hệ thống mới lạ này tận dụng cấu trúc vật lý và các đặc tính của nấm để xử lý và lưu trữ dữ liệu số, mang đến một giải pháp xanh hơn và tiềm năng tiết kiệm chi phí so với sự phụ thuộc hiện tại vào công nghệ bán dẫn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới