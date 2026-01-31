Phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại 2 trường mầm Hành Minh và Phổ Phong

Qua kiểm tra cho thấy 2 trường mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu, chi.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, thu chi ngân sách tại Trường Mầm non Phổ Phong (xã Nguyễn Nghiêm) và Trường Mầm non Hành Minh (xã Phước Giang).

Trong năm 2024, Trường mầm non Hành Minh chỉ định thầu cho Công ty TNHH xây dựng Thiên Vinh sửa chữa các bồn trồng hoa, nhưng không đảm bảo các thủ tục, quy định. Qua kiểm tra thực tế công ty này thừa nhận khối lượng thi công ít hơn nhiều so với khối lượng mà trường lập thủ tục thanh toán.

Số tiền thanh toán vượt khối lượng thậm chí còn cao hơn khối lượng thi công. Cụ thể là khối lượng thực tế chỉ hơn 41% so với giá trị hợp đồng.

Trường mầm non Hành Minh (xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Trường mầm non Hành Minh còn chi phụ cấp 35% trong 5 tháng của năm 2023 với số tiền hơn 20 triệu đồng và tiền công tác phí 5,6 triệu đồng cho hiệu trưởng, hiệu phó không đúng quy định tài chính.

Tiền từ kinh phí tự chủ cũng được trường sử dụng chi làm thêm giờ có các viên chức không tham gia trực Tết Nguyên đán, không trong thời gian có thông báo nghỉ Tết.

Cơ quan chức năng đã chỉ ra trách nhiệm của 5 cá nhân chịu trách nhiệm các sai phạm này bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn và nhân viên y tế của Trường mầm non Hành Minh.

Hiệu trưởng cùng các đơn vị, cá nhân liên quan đã nộp số tiền hơn 39 triệu đồng mà cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước.

Tương tự tại Trường mầm non Phổ Phong cũng bị phát hiện có các sai phạm về tài chính liên quan đến công tác mua sắm thiết bị, sửa chữa, xây dựng.

Trường mầm non Phổ Phong (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi)

Cụ thể trong đó là việc chi mua bàn ghế làm việc từ Công ty TNHHTM Bình An Tâm vượt 2 triệu đồng. Cửa hàng thiết trường học Gấu Trúc xây dựng 'khu vườn cổ tích' thực tế thi công giảm hơn 13 triệu đồng. Khu trải nghiệm Phổ Phong quê em do Cơ sở Quang Thịnh thi công thực tế giảm giá trị gần 7 triệu đồng.

Các cá nhân chịu trách nhiệm các sai phạm tại Trường mầm non Phổ Phong được cơ quan chức năng chỉ ra là hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán nhà trường. Các khoản tiền sai phạm được phát hiện cũng đã được nộp để thu hồi vào ngân sách nhà nước.

Ngoài việc yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân trực tiếp có sai phạm, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, sai phạm đã nêu.

Về chủ quan, hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán và các giáo viên được giao nhiệm vụ chưa chủ động, tích cực nghiên cứu quy định; không nắm chắc pháp luật dẫn đến tham mưu và tổ chức thực hiện có sai sót, vi phạm.

