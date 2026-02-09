Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện mới về nền văn hóa Hồng Sơn 6.000 năm tuổi

Kho tri thức

Phát hiện mới về nền văn hóa Hồng Sơn 6.000 năm tuổi

Phát hiện mới về nền văn hóa Hồng Sơn 6.000 năm tuổi làm dấy lên tranh luận về nguồn gốc và tiến trình phát triển của văn minh Trung Hoa.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh đã phát hiện hàng chục di tích cổ liên quan đến văn hóa Hồng Sơn ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh đã phát hiện hàng chục di tích cổ liên quan đến văn hóa Hồng Sơn ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Trong một cuộc khảo sát gần đây, các nhà nghiên cứu đã thu thập các mảnh gốm vỡ, công cụ đá và mẫu đất từ ​​các thời kỳ khác nhau, phát hiện tổng cộng 53 địa điểm. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Trong một cuộc khảo sát gần đây, các nhà nghiên cứu đã thu thập các mảnh gốm vỡ, công cụ đá và mẫu đất từ ​​các thời kỳ khác nhau, phát hiện tổng cộng 53 địa điểm. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Trong số đó, 38 di tích văn hóa có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới và Thời Kỳ Đồ Đồng, cung cấp bằng chứng quý giá về các mô hình định cư ban đầu. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Trong số đó, 38 di tích văn hóa có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới và Thời Kỳ Đồ Đồng, cung cấp bằng chứng quý giá về các mô hình định cư ban đầu. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Các chuyên gia tin rằng, những phát hiện này cung cấp thông tin quan trọng về cách các cộng đồng cổ đại hình thành và tương tác trong nền văn hóa Hồng Sơn rộng lớn hơn. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Các chuyên gia tin rằng, những phát hiện này cung cấp thông tin quan trọng về cách các cộng đồng cổ đại hình thành và tương tác trong nền văn hóa Hồng Sơn rộng lớn hơn. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nền văn hóa Hồng Sơn có niên đại khoảng 5.000 đến 6.000 năm và được công nhận là một trong những nền văn minh tiền sử quan trọng nhất của Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nền văn hóa Hồng Sơn có niên đại khoảng 5.000 đến 6.000 năm và được công nhận là một trong những nền văn minh tiền sử quan trọng nhất của Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nền văn hóa này chủ yếu phát triển mạnh ở phía tây tỉnh Liêu Ninh nhưng cũng lan rộng sang phía bắc tỉnh Hà Bắc và phía đông Nội Mông. Liêu Ninh được coi là khu vực trọng điểm cho nghiên cứu do mật độ và sự đa dạng của các di chỉ Hồng Sơn được tìm thấy ở đó. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nền văn hóa này chủ yếu phát triển mạnh ở phía tây tỉnh Liêu Ninh nhưng cũng lan rộng sang phía bắc tỉnh Hà Bắc và phía đông Nội Mông. Liêu Ninh được coi là khu vực trọng điểm cho nghiên cứu do mật độ và sự đa dạng của các di chỉ Hồng Sơn được tìm thấy ở đó. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Việc nghiên cứu nó giúp hé lộ những thông tin mới về một trong những nền văn minh lâu đời nhất của quốc gia tỷ dân này. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Việc nghiên cứu nó giúp hé lộ những thông tin mới về một trong những nền văn minh lâu đời nhất của quốc gia tỷ dân này. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nó cũng cung cấp những hiểu biết mới về cách các cộng đồng sơ khai sinh sống và phát triển cách đây khoảng 6.000 năm trước. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Nó cũng cung cấp những hiểu biết mới về cách các cộng đồng sơ khai sinh sống và phát triển cách đây khoảng 6.000 năm trước. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Liêu Ninh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Nền văn hóa #Hồng Sơn #biểu tượng #đồ gốm #khu định cư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT