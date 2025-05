Phát hiện kho lớn chứa hàng nghìn chai nước hoa giả ở Hà Nội

Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An phát hiện, thu giữ 11.856 lon sữa bột, tổng trọng lượng gần 25 tấn sữa nghi hàng giả.

Ngày 23/5, Đội quản lý thị trường (QLTT) cơ động, Chi cục QLTT tỉnh Long An phối hợp với PC03, Công an tỉnh Long An và Công an xã Tân Lân tiến hành kiểm tra một căn nhà không số tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

Căn nhà do ông Hồ Văn Tú (39 tuổi, ở quận Bình Tân, TP HCM) làm chủ, được sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa là sữa bột các loại. Thời điểm kiểm tra, ông Tú không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng đang lưu giữ.