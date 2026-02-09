Hà Nội

Phát hiện bàn thờ đá cẩm thạch Hy Lạp cổ, giới khảo cổ 'dậy sóng'

Giải mã

Phát hiện bàn thờ đá cẩm thạch Hy Lạp cổ, giới khảo cổ 'dậy sóng'

Giới khảo cổ vừa công bố phát hiện gây sốt: bàn thờ đá cẩm thạch Hy Lạp cổ đại được cho là lâu đời nhất Tây Địa Trung Hải.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Tại địa điểm khảo cổ Casas del Turuñuelo, nằm ở Guareña, phía tây nam Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Mérida bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
Đó là một bàn thờ bằng đá cẩm thạch phong cách Hy Lạp cổ có niên đại ít nhất từ ​​thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên. Bàn thờ cổ này có hình dạng cột, đường kính đáy khoảng 60 cm và cao khoảng 1,5 mét. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
Nó được làm từ đá cẩm thạch Proconnesian, có nguồn gốc từ đảo Marmara thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
Anna Gutiérrez, một chuyên gia từ Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan cho biết, loại đá cẩm thạch này được xác định thông qua phân tích trực quan. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hiện đang được tiến hành để xác nhận chính xác mỏ đá nơi khai thác loại đá này. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
Các nhà khảo cổ học hàng đầu Rodríguez và Sebastián Celestino lưu ý rằng, bàn thờ bằng đá cẩm thạch cổ nhất của Hy Lạp được khai quật cùng với các đồ gốm, bao gồm cả những chiếc cốc uống nước từ Athens cổ đại, cho thấy mối liên hệ mật thiết với thế giới Hy Lạp. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
Sự hiện diện của những đồ nhập khẩu này, cùng với những phát hiện trước đó, như thủy tinh Macedonia và các mảnh tượng đá cẩm thạch, cho thấy Casas del Turuñuelo không phải là một nơi bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
“Thay vào đó, nó là một phần của mạng lưới thương mại Địa Trung Hải rộng lớn hơn. Phát hiện này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng về chính trị và kinh tế của vùng đất này”, Celestino nói. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Cổ điển Catalan.
