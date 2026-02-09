Phân tích ADN loài cá sấu đã tuyệt chủng, lộ bí mật gây sốc

Hà Nội

Một nghiên cứu ADN tiết lộ những con cá sấu nước mặn đã bơi qua Ấn Độ Dương với hành trình dài ít nhất 2.900 km để tới được Seychelles.

Tâm Anh (theo LS)
Nghiên cứu ADN được các chuyên gia công bố ngày 28/1 đã xác nhận rằng, cá sấu nước mặn từng sinh sống trên một phạm vi rộng lớn trải dài khắp Ấn Độ Dương đến tận Seychelles. Ảnh: Getty Images.
Quần thể cá sấu đã tuyệt chủng ở Seychelles - quốc đảo ở phía tây Ấn Độ Dương - không phải là một nhóm cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus) và cũng không phải là một loài riêng biệt. Thay vào đó, chúng rất có thể đó là quần thể cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus) ở cực tây, hiện đang sinh sống ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Australia và các đảo trên khắp Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Kathrin Glaw.
"Những con cá sấu nước mặn thuộc quần thể ở Seychelles chắc hẳn đã bơi ít nhất 3.000 km qua Ấn Độ Dương để đến được quần đảo xa xôi này, thậm chí có thể còn xa hơn nữa," đồng tác giả nghiên cứu Frank Glaw và là chuyên gia về bò sát tại Bộ sưu tập Lịch sử Tự nhiên bang Bavaria, cho biết. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Theo ghi chép của một đoàn thám hiểm cách đây hơn 250 năm, Seychelles từng là nơi sinh sống của một quần thể cá sấu lớn. Thế nhưng, khi những người định cư đến Seychelles vào cuối thế kỷ 18, họ đã tiêu diệt toàn bộ cá sấu trên các đảo. Phần còn lại của một vài cá thể cá sấu nước mặn này được lưu giữ trong các bảo tàng ở Seychelles, London và Paris. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Ban đầu, các nhà khoa học phương Tây cho rằng, cá sấu ở Seychelles là một phần của quần thể cá sấu sông Nile đã di cư từ châu Phi. Tuy nhiên, vào năm 1994, các nhà nghiên cứu đã phân loại lại những mẫu vật được bảo quản trên thuộc về loài cá sấu nước mặn dựa trên các đặc điểm hình thái của chúng. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia đã xác nhận kết luận đó bằng cách sử dụng vật liệu di truyền. Họ đã thu thập ADN ty thể từ hộp sọ và răng của một số mẫu vật lâu đời thuộc nhiều loài cá sấu khác nhau tại các bảo tàng rồi sau đó so sánh chúng với các mẫu mô từ các mẫu vật thuộc các loài cá sấu hiện đại còn sống. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Nhờ vậy, nhóm nghiên cứu phát hiện các dấu hiệu di truyền của cá sấu ở Seychelles trùng khớp chặt chẽ với các dấu hiệu di truyền của cá sấu nước mặn. Điều đó cho thấy phạm vi sinh sống của loài cá sấu này trải dài hơn 12.000 km từ đông sang tây trước khi quần thể ở Seychelles bị tuyệt chủng. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Loài cá sấu nước mặn thích nghi với cuộc sống trên biển nhờ sở hữu các tuyến muối đặc biệt trên lưỡi giúp chúng thải lượng muối dư thừa. Sự thích nghi này có thể đã giúp chúng phân bố rộng khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hạn chế sự hình thành thêm các loài khác. Ảnh: currumbinsanctuary.com.au.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
