Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ốc hương không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Sống Khỏe

Ốc hương không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Không chỉ hấp dẫn thực khách bởi hương vị thơm ngon, ốc hương còn là nguồn thực phẩm giàu đạm, ít calo, chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong ẩm thực Việt Nam, ốc hương từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt trên bàn ăn của nhiều gia đình cũng như tại các nhà hàng hải sản. Phần thịt trắng, săn chắc, khi chế biến tỏa mùi thơm khó lẫn giúp ốc hương được ưu ái gọi là “nữ hoàng của các loài ốc”. Ảnh minh họa
Trong ẩm thực Việt Nam, ốc hương từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt trên bàn ăn của nhiều gia đình cũng như tại các nhà hàng hải sản. Phần thịt trắng, săn chắc, khi chế biến tỏa mùi thơm khó lẫn giúp ốc hương được ưu ái gọi là “nữ hoàng của các loài ốc”. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, bên cạnh giá trị ẩm thực, loại ốc này còn được đánh giá cao nhờ thành phần dinh dưỡng cân đối, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, bên cạnh giá trị ẩm thực, loại ốc này còn được đánh giá cao nhờ thành phần dinh dưỡng cân đối, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Ảnh minh họa
Theo các tài liệu dinh dưỡng, trong khoảng 100g thịt ốc hương tươi chỉ cung cấp từ 90–100 kcal nhưng lại chứa lượng protein tương đối cao, trong khi hàm lượng chất béo ở mức thấp. Bên cạnh đó, ốc hương còn giàu canxi, sắt, kẽm, magie và kali, cùng các vitamin nhóm B, vitamin A và E – những vi chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và duy trì thể lực. Ảnh minh họa
Theo các tài liệu dinh dưỡng, trong khoảng 100g thịt ốc hương tươi chỉ cung cấp từ 90–100 kcal nhưng lại chứa lượng protein tương đối cao, trong khi hàm lượng chất béo ở mức thấp. Bên cạnh đó, ốc hương còn giàu canxi, sắt, kẽm, magie và kali, cùng các vitamin nhóm B, vitamin A và E – những vi chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và duy trì thể lực. Ảnh minh họa
Nhờ đặc điểm giàu đạm nhưng ít năng lượng, ốc hương được xem là nguồn bổ sung dưỡng chất lành mạnh, phù hợp cho người ăn kiêng, người tập luyện thể thao hoặc những người cần phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa
Nhờ đặc điểm giàu đạm nhưng ít năng lượng, ốc hương được xem là nguồn bổ sung dưỡng chất lành mạnh, phù hợp cho người ăn kiêng, người tập luyện thể thao hoặc những người cần phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa
Không chỉ giúp cung cấp năng lượng, ốc hương còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Hàm lượng kẽm dồi dào trong ốc hương góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể sản sinh các tế bào bảo vệ và nâng cao khả năng chống lại vi khuẩn, virus. Ảnh minh họa
Không chỉ giúp cung cấp năng lượng, ốc hương còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Hàm lượng kẽm dồi dào trong ốc hương góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể sản sinh các tế bào bảo vệ và nâng cao khả năng chống lại vi khuẩn, virus. Ảnh minh họa
Đồng thời, sự hiện diện của omega-3 và kali giúp điều hòa huyết áp, hạn chế tích tụ cholesterol xấu trong máu, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan. Ảnh minh họa
Đồng thời, sự hiện diện của omega-3 và kali giúp điều hòa huyết áp, hạn chế tích tụ cholesterol xấu trong máu, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan. Ảnh minh họa
Đối với hệ xương khớp và cơ bắp, canxi và magie trong ốc hương giúp duy trì mật độ xương, làm chậm quá trình thoái hóa theo tuổi tác. Nguồn protein dễ hấp thu cũng hỗ trợ phát triển và phục hồi cơ bắp, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc người thường xuyên vận động. Ảnh minh họa
Đối với hệ xương khớp và cơ bắp, canxi và magie trong ốc hương giúp duy trì mật độ xương, làm chậm quá trình thoái hóa theo tuổi tác. Nguồn protein dễ hấp thu cũng hỗ trợ phát triển và phục hồi cơ bắp, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc người thường xuyên vận động. Ảnh minh họa
Ngoài ra, với lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no lâu, ốc hương còn được nhiều người lựa chọn trong thực đơn kiểm soát cân nặng. Khi chế biến theo các cách đơn giản như hấp, luộc hoặc nướng, món ăn này vừa giữ được hương vị tự nhiên vừa hạn chế nạp thêm chất béo không cần thiết. Ảnh minh họa
Ngoài ra, với lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no lâu, ốc hương còn được nhiều người lựa chọn trong thực đơn kiểm soát cân nặng. Khi chế biến theo các cách đơn giản như hấp, luộc hoặc nướng, món ăn này vừa giữ được hương vị tự nhiên vừa hạn chế nạp thêm chất béo không cần thiết. Ảnh minh họa
Các vitamin nhóm B và vitamin E có trong ốc hương cũng góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ làm chậm lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Nhờ đó, việc bổ sung ốc hương vào khẩu phần ăn một cách hợp lý không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe bên trong mà còn giúp cải thiện thể trạng, vóc dáng. Ảnh minh họa
Các vitamin nhóm B và vitamin E có trong ốc hương cũng góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ làm chậm lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Nhờ đó, việc bổ sung ốc hương vào khẩu phần ăn một cách hợp lý không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe bên trong mà còn giúp cải thiện thể trạng, vóc dáng. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ốc hương cần được chế biến chín kỹ trước khi sử dụng. Việc ăn ốc sống hoặc tái có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa. Những người mắc bệnh gout, rối loạn chuyển hóa purin hoặc có nồng độ acid uric cao nên hạn chế ăn ốc hương. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng cần chú ý lựa chọn nguồn ốc tươi, rõ xuất xứ và đảm bảo quá trình nấu chín hoàn toàn. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ốc hương cần được chế biến chín kỹ trước khi sử dụng. Việc ăn ốc sống hoặc tái có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa. Những người mắc bệnh gout, rối loạn chuyển hóa purin hoặc có nồng độ acid uric cao nên hạn chế ăn ốc hương. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng cần chú ý lựa chọn nguồn ốc tươi, rõ xuất xứ và đảm bảo quá trình nấu chín hoàn toàn. Ảnh minh họa
Với hương vị thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng nổi bật, ốc hương không chỉ là món ăn hấp dẫn mà còn là lựa chọn thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh. Khi được sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, loại hải sản này góp phần làm phong phú bữa ăn, đồng thời hỗ trợ nâng cao sức khỏe một cách bền vững. Ảnh minh họa
Với hương vị thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng nổi bật, ốc hương không chỉ là món ăn hấp dẫn mà còn là lựa chọn thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh. Khi được sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, loại hải sản này góp phần làm phong phú bữa ăn, đồng thời hỗ trợ nâng cao sức khỏe một cách bền vững. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích sức khỏe của ốc hương #Dinh dưỡng từ ốc hương #Ẩm thực Việt Nam và ốc hương #Chú ý khi tiêu thụ ốc hương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT