Top ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2025

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2025 doanh số bán ôtô của các thành viên VAMA đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng 2, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số. Nếu không tính ôtô điện, cuộc đua vào top ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất chứng kiến khá nhiều sự xáo trộn. Tháng 3 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe xăng bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 2.530 xe bán ra, tăng 58% so với tháng trước. Mẫu xe này thu hút người tiêu dùng nhờ không gian rộng rãi, thiết kế tiện dụng và khả năng vận hành ổn định. Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Vị trí tiếp theo thuộc về Ford Ranger với 1.536 xe bán ra trong tháng 3/2025, tăng 38% so với tháng trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, có 3.762 xe Ranger được bàn giao đến tay khách hàng. Tại Việt Nam, Ford Ranger có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Biến thể Ranger Raptor giá từ 1,299 tỷ đồng. Trong tháng 3/2025, Toyota Yaris Cross đã trở lại top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam với 1.185 xe bán ra và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Toyota Yaris Cross hiện được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, cùng giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng Mazda CX-5 tiếp tục khuấy động thị trường ôtô gầm cao 5 chỗ tại Việt Nam, bất chấp áp lực cạnh tranh gia tăng khi các đối thủ ồ ạt giảm giá. Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút với 1.099 xe bán ra, tăng 176 xe so với tháng 2.2025. Với giá bán từ 749 – 979 triệu đồng, CX-5 vẫn là lựa chọn hàng đầu của người mua SUV tầm trung. Doanh số Ford Everest trong tháng 3/2025 đạt 1.074 xe bán ra, tăng 314 xe so với tháng đầu năm. Cộng dồn cả quý 1/2025, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 2.134 xe. Mức giá khá cao, nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Hyundai Accent vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số. Mẫu sedan hạng B của Hyundai bán được 1.049 xe trong tháng 3/2025, tăng 594 xe so với tháng 2/2025, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hyundai Accent tại Việt Nam do TC Motor lắp ráp phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 439 - 569 triệu đồng. Lầu đầu tiên trong năm 2025, Hyundai Tucson xuất hiện trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu xe này đạt 1.046 xe, tăng 643 xe so với tháng 2.2025, đồng thời trở thành mẫu ô tô gầm cao hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam hiện nay. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán từ 769 989 triệu đồng. Có 1.041 xe Toyota Vios đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 3/2025, tăng 287 xe so với tháng 2.2025. Qua đó khép lại quý bán hàng đầu năm với tổng doanh số đạt 2.285 xe. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 479 - 600 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Vios được hãng xe Nhật áp dụng lại gói ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Doanh số Mitsubishi Xforce đã có sự cải thiện trong tháng 3 với 948 xe bán ra, tăng 515 xe so với tháng 2/2025, qua đó khép lại quý 1/2025 với tổng doanh số đạt 1.933 xe. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Xe có giá bán từ 599 - 710 triệu đồng. Trong tháng 3/2025, Ford Territory cũng được các đại lý Ford mạnh tay giảm giá bán để thu hút khách hàng, tăng tính cạnh tranh đồng thời "dọn kho" cho sự xuất hiện của phiên bản mới. Đây chính là yếu tố giúp doanh số Ford Territory bán tới 931 xe, tăng 467 xe so với tháng 2/2025. Territory đang được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 759 - 889 triệu đồng. Video: Khám phá hệ dẫn động Super Select 4WD-II trên mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2025.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2025 doanh số bán ôtô của các thành viên VAMA đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng 2, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số. Nếu không tính ôtô điện, cuộc đua vào top ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất chứng kiến khá nhiều sự xáo trộn. Tháng 3 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe xăng bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 2.530 xe bán ra, tăng 58% so với tháng trước. Mẫu xe này thu hút người tiêu dùng nhờ không gian rộng rãi, thiết kế tiện dụng và khả năng vận hành ổn định. Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Vị trí tiếp theo thuộc về Ford Ranger với 1.536 xe bán ra trong tháng 3/2025, tăng 38% so với tháng trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, có 3.762 xe Ranger được bàn giao đến tay khách hàng. Tại Việt Nam, Ford Ranger có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Biến thể Ranger Raptor giá từ 1,299 tỷ đồng. Trong tháng 3/2025, Toyota Yaris Cross đã trở lại top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam với 1.185 xe bán ra và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Toyota Yaris Cross hiện được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, cùng giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng Mazda CX-5 tiếp tục khuấy động thị trường ôtô gầm cao 5 chỗ tại Việt Nam, bất chấp áp lực cạnh tranh gia tăng khi các đối thủ ồ ạt giảm giá. Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút với 1.099 xe bán ra, tăng 176 xe so với tháng 2.2025. Với giá bán từ 749 – 979 triệu đồng, CX-5 vẫn là lựa chọn hàng đầu của người mua SUV tầm trung. Doanh số Ford Everest trong tháng 3/2025 đạt 1.074 xe bán ra, tăng 314 xe so với tháng đầu năm. Cộng dồn cả quý 1/2025, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 2.134 xe. Mức giá khá cao, nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Hyundai Accent vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số. Mẫu sedan hạng B của Hyundai bán được 1.049 xe trong tháng 3/2025, tăng 594 xe so với tháng 2/2025, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hyundai Accent tại Việt Nam do TC Motor lắp ráp phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 439 - 569 triệu đồng. Lầu đầu tiên trong năm 2025, Hyundai Tucson xuất hiện trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu xe này đạt 1.046 xe, tăng 643 xe so với tháng 2.2025, đồng thời trở thành mẫu ô tô gầm cao hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam hiện nay. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán từ 769 989 triệu đồng. Có 1.041 xe Toyota Vios đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 3/2025, tăng 287 xe so với tháng 2.2025. Qua đó khép lại quý bán hàng đầu năm với tổng doanh số đạt 2.285 xe. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 479 - 600 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Vios được hãng xe Nhật áp dụng lại gói ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Doanh số Mitsubishi Xforce đã có sự cải thiện trong tháng 3 với 948 xe bán ra, tăng 515 xe so với tháng 2/2025, qua đó khép lại quý 1/2025 với tổng doanh số đạt 1.933 xe. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Xe có giá bán từ 599 - 710 triệu đồng. Trong tháng 3/2025, Ford Territory cũng được các đại lý Ford mạnh tay giảm giá bán để thu hút khách hàng, tăng tính cạnh tranh đồng thời "dọn kho" cho sự xuất hiện của phiên bản mới. Đây chính là yếu tố giúp doanh số Ford Territory bán tới 931 xe, tăng 467 xe so với tháng 2/2025. Territory đang được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 759 - 889 triệu đồng. Video: Khám phá hệ dẫn động Super Select 4WD-II trên mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2025.