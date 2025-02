Ra mắt Lexus IS 2025 F Sport Mode Black IV từ 958 triệu đồng

Gói nâng cấp dành riêng cho Lexus IS 2025 mới, gồm IS 300 và IS 300h được phân phối tại thị trường Nhật Bản mang tên "F Sport Mode Black IV", trong đó có bộ mâm hợp kim của thương hiệu độ BBS, gương chiếu hậu và viền cửa sổ sơn đen, cùng các chi tiết chrome được thay thế bằng màu khói. Gói nâng cấp "F Sport Mode Black IV" không can thiệp về sức mạnh, mẫu xe sedan hạng sang Lexus IS 300 trang bị động cơ xăng 2.0L công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, phiên bản IS 300h với động cơ dung tích 2.5L kết hợp mô tơ điện cho tổng công suất 217 mã lực. Nội thất của Gói nâng cấp "F Sport Mode Black IV" mang phong cách đen xuyên suốt từ các tấm ốp gỗ tần bì bổ sung tại vô lăng, táp-pi cửa... Ghế ngồi sử dụng chất liệu da Ultrasuede màu đen có tích hợp sưởi và thông gió. Tại Nhật, mức giá xe Lexus IS F Sport Mode Black IV có giá khởi điểm 5,9 triệu JPY (38.242 USD, tương đương 958 triệu đồng) cho phiên bản IS 300 và từ 6,35 triệu JPY (41.158 USD, tương đương 1,032 tỷ đồng) cho bản IS 300h. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus IS hiện có mức giá niêm yết chính hãng dao động từ 2,130 - 2,830 tỷ đồng, tùy phiên bản. Video: Xem chi tiết Lexus IS 2025 F Sport Mode Black IV.

