Người Mỹ đổ xô mua ôtô để né thuế nhập khẩu mới

Tháng 3/2025 đã mang đến một khoảng lặng hiếm hoi của thị trường ôtô Mỹ trước khi giá xe được dự đoán sẽ tăng mạnh do chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo đó, trong tháng 3 vừa qua, cả giá xe mới và cũ đều giảm nhẹ so với tháng 2/2025. Giá xe trung bình tại thị trường này cũng chỉ cao hơn chưa đến 1% so với cùng kỳ năm 2024.

Ước tính cho thấy giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô điện mới tại thị trường Mỹ trong tháng 3/2025 là 59.205 USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 57.015 USD của tháng 2. Một phần lý do đến từ việc giá xe Tesla tăng với mức trung bình ước tính là 54.582 USD. Giá trung bình của xe điện Tesla đã tăng 3,5% so với năm ngoái và tăng 4,5% so với tháng 2.

Giá xe trung bình của nhiều thương hiệu xe khác cũng đã tăng trong tháng 3 vừa qua. Ví dụ, giá trung bình của xe Land Rover trong tháng 3 đạt 107.129 USD, tăng 8,8% so với mức 98.478 USD của tháng 2 và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Lincoln và Mitsubishi cũng ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 4,7% và 4,3% so với tháng trước, đạt 68.281 USD và 31.692 USD.

Tuy nhiên, một số hãng xe lại ghi nhận mức giá trung bình giảm trong tháng 3/2025. Ví dụ, giá xe Cadillac trung bình giảm 5% xuống còn 74.078 USD. Jaguar giảm 5,8% còn 64.403 USD trong khi Dodge và Infiniti giảm 2,6%, xuống còn lần lượt 49.548 USD và 62.276 USD.

Dữ liệu từ Cox Automotive cũng cho thấy doanh số ô tô của toàn thị trường Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 3/2025 mặc dù giá và các chương trình ưu đãi nhìn chung vẫn ổn định. Ước tính, người Mỹ đã mua khoảng 1,59 triệu chiếc xe mới trong tháng trước. Nếu con số này chính xác, đây sẽ là tháng có doanh số cao nhất tại thị trường này trong gần 4 năm qua, tăng 30% so với tháng 2.