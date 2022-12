Mazda CX-50 2023 vừa chào hàng thị trường tỷ dân có gì?

Mazda CX-50 là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Mỹ vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau 1 năm ra mắt, Mazda CX-50 2023 mới được bán ở thị trường thứ 2 trên thế giới, đó là Trung Quốc. CX-50 là 1 trong 5 mẫu SUV mới mà hãng Mazda đã, đang và sẽ tung ra thị trường. Bên cạnh CX-50, còn có Mazda CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Trong đó, Mazda CX-50 và CX-60 hiện đã được bán ra thị trường. Mazda CX-90 cũng sắp ra mắt vào tháng 1 năm sau. Ban đầu, hãng Mazda chỉ dự định bán CX-50 ở thị trường Bắc Mỹ, tương tự CX-70 và CX-90. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch của xe Nhật Bản đã thay đổi khi liên doanh Changan Mazda giới thiệu CX-50 tại thị trường Trung Quốc. Mazda CX-50 2023 tại Trung Quốc có thiết kế không khác gì xe dành cho Bắc Mỹ. Xe sở hữu chiều dài 4.785 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.638 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Với kích thước này, Mazda CX-50 2023 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson và Nissan X-Trail. So với Mazda CX-5 2022, CX-50 dài hơn 210 mm, rộng hơn 75 mm, thấp hơn 47 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 115 mm. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Mazda CX-50 2023 còn sở hữu thiết kế hầm hố và đậm chất việt dã hơn CX-5. Vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Kodo" đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, Mazda CX-50 2023 mang trên mình lưới tản nhiệt màu đen ấn tượng. Viền dày dặn bao quanh lưới tản nhiệt cũng được sơn màu đen tương tự. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Khác với Mazda CX-5 2022, mẫu xe này không được trang bị đèn pha LED hình chữ nhật. Thay vào đó, đèn pha của Mazda CX-50 2023 có thiết kế tròn trịa hơn. Chưa hết, Mazda CX-50 2023 còn sở hữu cản trước rắn rỏi hơn CX-5, đi kèm 2 dải đèn sương mù nằm ngang cực mỏng, hốc gió trung tâm chia đôi và ốp màu bạc bên dưới. Ở hai góc cản trước còn có khe gió nằm dọc khá lớn. Những chi tiết này khiến khu vực đầu xe của Mazda CX-50 2023 trông nam tính hơn CX-5. Không chỉ đầu xe mà ngay cả sườn xe của Mazda CX-50 2023 cũng được thay đổi thiết kế so với CX-5. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp hốc bánh vuông vắn hơn và bộ vành hợp kim 5 chấu kép, sơn 2 màu. Cả hốc bánh lẫn sườn xe đều có nẹp bằng nhựa màu đen. Đằng sau, Mazda CX-50 2023 được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế khá giống đèn pha với tạo hình tròn trịa bên trong. Ở hai góc cản sau cũng có khe gió nằm dọc giống với cản trước. Thêm vào đó là tấm ốp màu bạc bên dưới cản sau, bao quanh 2 đầu ống xả hình tròn. Một điểm nhấn riêng biệt nữa của Mazda CX-50 2023 chính là màu sơn ngoại thất vàng cát Zircon Sand và xanh dương Tranquil Blue. Đây là 2 màu sơn đặc trưng của mẫu SUV cỡ C này. Bước vào bên trong Mazda CX-50 2023, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ ngồi. Theo liên doanh Changan Mazda, CX-50 dành cho thị trường Trung Quốc đã được nới rộng khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau nhằm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Hãng Mazda cũng dùng những chất liệu cao cấp cho CX-50, ví dụ như da màu nâu Terracotta mới. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ dạng analog nằm kẹp giữa 2 cửa gió điều hòa và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Tuy nhiên, nếu so với xu hướng chung tại thị trường Trung Quốc hiện nay, thiết kế nội thất của Mazda CX-50 2023 bị đánh giá là khá đơn giản và màn hình trung tâm quá nhỏ. Khi mua Mazda CX-50 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2.5L. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và có công nghệ ngắt xi-lanh chủ động để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ. Trong tương lai, Mazda CX-50 2023 tại Trung Quốc sẽ có thêm phiên bản hybrid mạnh hơn và tiết kiệm xăng hơn. Dự kiến, Mazda CX-50 2023 sẽ do liên doanh Changan Mazda lắp ráp tại nhà máy ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Mức giá xe Mazda CX-50 2023 sẽ được công bố và được bán ra tại thị trường tỷ dân này vào năm sau. Ngoài CX-50, hãng Mazda còn dự định giới thiệu cả SUV cỡ lớn CX-90 với thị trường Trung Quốc vào năm sau. Video: Xem người Việt đầu tiên đánh giá Mazda CX-50 2023.

