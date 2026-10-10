[GALLERY] Toyota Corolla 2027 nâng cấp - tinh chỉnh thiết kế, thêm trang bị

Mẫu xe sedan Toyota Corolla 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa được ra mắt tại thị trường Pakistan với diện mạo mới và bổ sung một số trang bị tiện nghi.